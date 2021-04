EXCLUSIV | "Jucatorii nostri nu sunt capabili sa se sacrifice pentru nationala!" Critici dure pentru 'tricolori' dupa esecul de la Erevan 

Romania a fost invinsa de Armenia, scor 3-2, in preliminariile Mondialului din 2022.

In aceasta dimineata, Sorin Cartu a comentat la Pro X prestatia 'tricolorilor' la Erevan. Fostul mare fotbalist si antrenor a criticat dur atitudinea jucatorilor lui Mirel Radoi, atragand atentia asupra faptului ca greselii lui Puscas.

Cartu a spus ca actuala generatie de fotbalisti ai nationalei se concentreaza mai mult pe interesele personale, nefiind dispusi sa se sacrifice pentru Romania.

"Ceea ce am vazut la partida cu Armenia necesita doua analize, una cu ce s-a intamplat pana la 2-1 si una dupa eliminarea lui Puscas. Mi se pare pozitiv ca revenisem, dar apoi ce s-a intamplat e inadmisibil. Nu am inteles niciodata si nu pot sa inteleg, nu ii dau niciun fel de circumstante acestui baiat pentru gestul pe care l-a facut...

Ce s-a intamplat dupa minutul 75 nu trebuie analizat decat intr-un singur mod. A spus si Radoi ca nu intelege ce se intampla cu jucatorii cand intra pe teren. Avem fotbalisti care nu sunt capabili de un sacrificiu din-asta, pentru niste interese ale natiei, ale fotbalului romanesc. Jucatori care traiesc numai pentru interesul lor individual si se vede asta in timpul meciului.

Sunt exemplele astea de jucatori care daca nu joaca sunt nemultumiti si apar cu figuri, daca intra pe teren si da un gol iti arata spatele sau nu stiu ce. Cand joaca vrea sa iasa in evidenta si prejudiciaza interesul echipei...

Va dati seama ce inseamna o victorie tinand cont de rezultatul Germaniei? Era un avantaj fantastic! S-au jucat abia trei meciuri, dar am pierdut o sansa mare si nu prea suntem in stare noi sa jucam meciuri decisive, de care pe care", a declarat Sorin Cartu la Ora exacta in sport.