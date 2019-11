"Cred ca nu va merge!" Un antrenor din Liga 1 il sfatuieste pe Radoi sa nu accepte preluarea nationalei mari! ULTIMA ora! Declaratiile care pot da calculele peste cap

Un antrenor din Liga 1 a vorbit despre posibilitatea ca Mirel Radoi sa ajunga la nationala.

Dupa ce a ratat calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a terminat grupa F din preliminarii pe locul 4, Romania merge la barajul Nations League, pentru doua meciuri care ne pot duce la turneul final.

Nationala noastra va intalni Islanda in semifinale si, daca ii invinge pe nordici, va juca finala pentru EURO impotriva Bulgariei sau Ungariei.

In momentul de fata Romania nu are selectioner dupa ce Cosmin Contra nu a mai ramas, iar principalul favorit sa preia nationala este Mirel Radoi. Zilele urmatoare urmeaza sa aiba loc o intalnire decisiva cu Radoi in vederea instalarii acestuia pe banca nationalei mari.

Antrenorul celor de la Voluntari, Cristiano Bergodi, a vorbit despre aceasta posibilitate si il sfatuieste pe Radoi sa nu faca acest pas.

"Cred ca Radoi nu va prelua. Daca as fi in locul lui, nu m-as duce la echipa mare deloc. Toata lumea vorbeste de U 21, facut un campionat bun in Italia (n.r Euro 2019), sa isi duca munca la sfarsit si dupa sa faca pasul catre echipa mare", a declarat Bergodi la conferinta de presa premergatoare meciului cu Poli Iasi.