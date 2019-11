PROBLEME pentru Mirel Radoi! Schimbare in lotul de la U21: e accidentat si a parasit cantonamentul! Anunt de ULTIM MOMENT

Din articol Lotul lui Mirel Radoi la nationala U21

Mirel Radoi a fost nevoit sa inlocuiasca un jucator din lotul nationalei de tineret.

Schimbare de ultim moment in lotul pentru meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord din preliminariile pentru EURO U21 2021.

Mihai Velisar a parasit cantonamentul nationalei de tineret din cauza unor probleme musculare, iar in locul sau, Mirel Radoi l-a chemat pe Stefan Vladoiu.

"Inlocuire de ultimul moment in lotul Romaniei U21! Mihai Velisar s-a prezentat la lot cu probleme musculare, iar staff-ul tehnic, impreuna cu cel medical, a decis ca fundasul stanga de la Gaz Metan Medias nu va putea fi recuperat in timp util. Decizia a fost luata in aceasta seara, cand Mihai a simtit dureri in startul sedintei de pregatire.

Astfel, in locul fotbalistului de la Medias a fost convocat stefan Vladoiu, fundasul de la Universitatea Craiova. Acesta va ajunge in cantonametul de la Centrul National de Fotbal de la Buftea in aceasta seara", anunta FRF pe site-ul oficial.

Lotul lui Mirel Radoi la nationala U21

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), stefan Tarnovanu (Poli Iasi);

Fundasi: Andrei Ratiu (Villarreal / Spania), Radu Boboc (Viitorul Constanta), Andrei Chindris (FC Botosani), Denis Ciobotariu, Ricardo Grigore (ambii Dinamo), Alexandru Pascanu (CFR Cluj), Stefan Vladoiu (Universitatea Craiova);

Mijlocasi: Catalin Itu (CFR Cluj), Marius Marin (Pisa / Italia), Andrei Ciobanu (Viitorul Constanta), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Olimpiu Morutan, Razvan Oaida, Dennis Man (toti FCSB), Valentin Mihaila (Universitatea Craiova), Adrian sut, George Merloi (ambii Academica Clinceni);

Atacanti: George Ganea (Viitorul Constanta), Adrian Petre (Esbjerg / Danemarca), Robert Moldoveanu (FC Dinamo).

ROMANIA U21 - FINLANDA U21 e joi, de la 20:00, in direct la PRO TV!