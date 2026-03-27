Costel Pantilimon a văzut și partea pozitivă din partida Turcia - România 1-0, chiar dacă tricolorii au ratat prezența la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Costel Pantilimon, mulțumit de apărarea aleasă de „Il Luce”

Pantilimon a apreciat întreaga linie defensivă trimisă pe teren de către selecționerul Mircea Lucescu, formată din Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicușor Bancu.

„Mie mi-a plăcut mult cuplul de fundași. Mă bucur că au fost aleși aceiași fundași centrali, Drăgușin și Burcă, pentru că mi se par jucătorii cu cea mai mare experiență. Și uitându-mă la ei după perioada Campionatului European și nu numai, i-am văzut foarte bine. Îmi pare rău că și Burcă a ajuns la o anumită vârstă, dar cred că echipa națională se mai poate folosi de serviciile lui.

În rest, Bancu chiar mi-a plăcut mult. Nu a fost același Bancu, care ajungea pe fază ofensivă în careul adversarilor să pună probleme, dar defensiv mi s-a părut foarte ok. Rațiu, în nota lui, un jucător care îți lasă și spații, dar îți și creează o superioritate pe parte de atac”, a transmis Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.