Costel Pantilimon l-a criticat pe Igor Tudor. Antrenorul lui Tottenham l-a înlocuit marți pe portarul Antonin Kinsky după doar 17 minute din Atletico Madrid - Tottenham 5-2, la scorul de 3-0 pentru gazde. Guglielmo Vicario a intrat în poartă, iar Radu Drăgușin a rămas rezervă neutilizată.

Costel Pantilimon, critic față de Igor Tudor

Pantilimon a recunoscut că lui Kinsky i se pot reproșa două din cele trei goluri marcate cu el pe teren. Totuși, fostul portar al naționalei a subliniat că decizia lui Tudor îi poate afecta în viitor moralul lui Kinsky, când va mai fi utilizat.

„Sunt doua greșeli, între ele au mai făcut-o și fundașii la fel. Nu se vede ok, e clar că sunt două greșeli care ți se impută ție ca portar, iar lucrurile de acolo au intrat într-un picaj din ce în ce mai mare.

Mișcarea asta de a schimba portarul după 17-18 minute e puțin ciudată. Poate mâine-poimâine i se întâmplă lui Vicario o accidentare foarte gravă. Ce faci, îl scoți de la naftalină după ce l-ai pus la pământ?”, a declarat Costel Pantilimon în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Explicația lui Igor Tudor

După meci, Igor Tudor a transmis că a rămas fără o explicație pentru gafele făcute de Antonin Kinsky.

„A fost decizia corectă să-l introducem pe Kinsky în joc. Este un portar important. Apoi, ce s-a întâmplat în continuare nu are nicio explicație.

N-am mai făcut așa ceva în 15 ani de când antrenez. L-am schimbat pe Kinsky ca să-l ajut. E un moment prost, pentru că totul merge într-o direcție greșită pentru noi”, a precizat Igor Tudor.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.