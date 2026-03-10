VIDEO EXCLUSIV Manchester City - Liverpool, cap de afiș în sferturile Cupei Angliei. Reacția avută în direct de Joe Hart, fostul coleg al lui Costel Pantilimon

Manchester City - Liverpool, cap de afiș în sferturile Cupei Angliei. Reacția avută în direct de Joe Hart, fostul coleg al lui Costel Pantilimon
Marcu Czentye
Manchester City sau Liverpool va fi eliminată în sferturile FA Cup 2025/26.

FA Cup Manchester City Liverpool Cupa Angliei Arsenal Chelsea
Într-o ediție în care Macclesfield a reușit să elimine câștigătoare în exercițiu a Cupei Angliei, Crystal Palace, Port Vale și-a făcut loc - din League One - până în faza ultimelor opt echipe rămase implicate în FA Cup.

Clubul din al treilea eșalon fotbalistic va întâlni Chelsea, chiar pe Stamford Bridge, iar Arsenal se va deplasa la Southampton, pentru un duel cu fosta echipă a fundașului român, Florin Gardoș.

Manchester City - Liverpool și Southampton - Arsenal, în sferturile FA Cup

West Ham și Leeds se vor întâlni într-unul dintre sferturile care garantează că minimum o mare surpriză va fi notabilă în faza semifinalelor, care surprinde meciurile jucate pe Stadionul Wembley.

În urma tragerii la sorți, Manchester City și Liverpool au aflat că vor avea parte de un meci încins, pentru un loc în semifinalele competiției. Meciul va fi transmis exclusiv de VOYO, în primele zile ale lunii aprilie.

În direct la televizor, Joe Hart - fostul portar al clubului Manchester City - a zâmbit larg și a strigat un „da!,” comunicând că se bucură, ca un copil, că va putea urmări meciul dintre echipa sa iubită și Liverpool.

Tabloul sferturilor de finală ale Cupei Angliei

  • Southampton - Arsenal
  • Chelsea - Port Vale
  • Manchester City - Liverpool
  • West Ham - Leeds
