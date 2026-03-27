Costel Pantilimon (39 de ani) a analizat, în exclusivitate pentru Sport.ro, partida Turcia - România 1-0. Fostul portar al naționalei a numit patru fotbaliști de la care s-ar fi așteptat să ofere mai mult, dar și patru care l-au impresionat în ciuda eșecului.

„Mie mi-a plăcut mult cuplul de fundași. Mă bucur că au fost aleși aceiași fundași centrali, Drăgușin și Burcă, pentru că mi se par jucătorii cu cea mai mare experiență. Și uitându-mă la ei după perioada Campionatului European și nu numai, i-am văzut foarte bine. Îmi pare rău că și Burcă a ajuns la o anumită vârstă, dar cred că echipa națională se mai poate folosi de serviciile lui.

În rest, Bancu chiar mi-a plăcut mult. Nu a fost același Bancu, care ajungea pe fază ofensivă în careul adversarilor să pună probleme, dar defensiv mi s-a părut foarte ok. Rațiu, în nota lui, un jucător care îți lasă și spații, dar îți și creează o superioritate pe parte de atac.

Așa, jucători sub nivel, poate mă așteptam mai mult de la Răzvan Marin. Poate mă așteptam mai mult de la Hagi, inclusiv de la Mihăilă și de la Man. Noi nu i-am pus în valoare pe Man și Mihăilă pentru că ei s-au apărat foarte mult. Nu am avut momentele, așa cum ne-am obișnuit, ca Man și Mihăilă să plece pe contraatac. Man avea incursiuni 1 la 1, de data aceasta nu a avut. S-a focusat mult pe partea defensivă, pe organizare bună.

Poate și asta era strategia în care lucrurile să stea foarte bine defensiv până în ultimul moment și atunci să ajungem și la un meci de egalitate. Nu știu exact care a fost strategia. Pur și simplu, ca român care s-a uitat la meci, mi-aș fi dorit să avem și noi mai mult inițiativa în anumite momente. Clar nu am putut avea noi inițiativa mereu. Asta e, asta a fost soarta jocului!”, a declarat, în exclusivitate pentru Sport.ro, Costel Pantilimon.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.