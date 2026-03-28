Costel Pantilimon (39 de ani) și-a expus opinia, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre cine a greșit cel mai grav la singurul gol al meciului Turcia - România 1-0.

Costel Pantilimon, analiză a fazei decisive din Turcia - România

Fostul portar al naționalei a apreciat că Andrei Rațiu ar fi trebuit să închidă spațiul liber găsit de Arda Guler și atacat de marcatorul Ferdi Kadioglu în minutul 53.

Totuși, Pantilimon a precizat că este doar opinia sa și nu a apucat să vadă foarte multe reluări ale fazei. Kadioglu a punctat după ce a fost scăpat din marcaj de Dennis Man, iar Andrei Rațiu nu a ajuns la timp să îl blocheze.

„Într-o fază de genul acela, în mod normal, fundașul lateral este cel care are o anticipație mult mai bună decât un mijlocaș de bandă. E clar când e o pasă destul de lungă, de la o distanță destul de mare, în mod normal ai avea timp să anticipezi.

Pantilimon: „Nu am văzut foarte multe reluări”

Acum la televizor se vede dintr-o anumită poziție, nu pot să îmi dau seama foarte bine, dar, în mod normal, te aștepți de la fundașul lateral ca el să aibă inițiativă să strângă și să acopere spațiul lateral care rămăsese gol.

Așa mi s-a părut mie din poziția asta. Nu am văzut foarte multe reluări să îmi dau seama. Am auzit că unii ziceau că Man ar fi trebuit să coboare. În primă fază, dacă mingea îți ajunge în careu în zona aceea, cred că fundașul lateral este cel care trebuie să rezolve astfel de momente”, a declarat Costel Pantilimon, exclusiv pentru Sport.ro.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.