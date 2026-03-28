Costel Pantilimon (39 de ani) a analizat, în exclusivitate pentru Sport.ro, desfășurarea de forțe din Turcia - România 1-0.

Pantilimon a susținut că tricolorii ar fi putut schimba un singur lucru la Istanbul. Fostul portar al naționalei a apreciat că elevii lui Mircea Lucescu ar fi trebuit să aibă mai mult curaj și, automat, mai multă inițiativă pe faza ofensivă.

Costel Pantilimon, reacție după Turcia - România 1-0

„Așteptam mai mult. Ca orice român aș fi dorit avem mai multă inițiativă, cu toate că m-aș fi așteptat să avem o defensivă organizată și să speculăm pe contraatac prin benzile pe care le avem, inclusiv cu un vârf de lance aș putea spune prin Bîrligea.

Cred că toată lumea și-ar fi dorit mai mult curaj, pentru că au fost anumite momente în care am fi putut să profităm de anumite greșeli. Am simțit că este loc de mai mult! Într-adevăr, Turcia este o echipă bună, agresivă, o echipă care știe fotbal. Clar se putea mai bine!

(n.r.- dacă România ar fi putut oferi mai mult, pe lângă o atitudine mai curajoasă) Da, cu siguranță, cu siguranță! De multe ori am avut impresia asta că noi puteam livra mai mult! Într-adevăr, în istoricul nostru lucrurile au funcționat cam în aceeași manieră. Ne-am bazat pe organizare foarte bună, am speculat anumite contraatacuri sau am avut jucători care individual puteau face diferența.

Pantilimon: „Turcia a arătat fotbal!”

De asta hai să spunem că lucrurile nu au decurs în favoarea noastră. Pentru că noi cam aceeași strategie am folosit-o în mandatul lui Edi Iordănescu. Tot pe organizare foarte bună, tot pe disciplină, tot pe un spirit de grup bun și așa au ieșit rezultatele. Noi nu am fost o echipă care să domine adversarii. Noi am fost echipa care specula anumite greșeli.

Turcia a arătat fotbal! A fost o echipă care a controlat jocul din primul minut până în ultimul. Noi nu am putut sau nu am vrut să jucăm mai mult. Cred că la asta s-ar fi așteptat fiecare român, să vadă puțin mai mult curaj, poate și din momentul în care turcii au marcat. Ca să poți face lucrurile astea trebuie să ai și calitate. Poate noi nu ne-am ridicat la nivelul pe care îl au turcii în momentul de față”, a declarat, în exclusivitate pentru Sport.ro, Costel Pantilimon.

Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.