Pornind de la o comparație între Dennis Man și Valentin Mihăilă, care și-au împărțit titularizările la meciurile cu Suedia și Bosnia, Cristi Pulhac s-a arătat foarte dezamăgit de prestația jucătorului de la Rizespor, care a și fost înlocuit la pauză.

Cristi Pulhac, după România - Bosnia: "Ți se pare că Mihăilă a făcut ceva bun? L-a lăsat singur pe Eissat tot timpul"

Pulhac îi reproșează lui Mihăilă că nu l-a ajutat deloc pe Lisav Eissat în flancul stâng, dar și că l-a pierdut din marcaj pe Tarik Muharemovic la golul de 2-0 al Bosniei, venit dintr-un corner.

"Singurul jucător experimentat internațional, dar care nu joacă în străinătate, e Man. Chiar dacă nu joacă și nu are ritm, de la el te aștepți la o sclipire. El știe să ia fața unui jucător mare, să dea un gol. E singurul care, chiar dacă nu are ritm de joc, îl poți folosi la națională. Mihăilă, nu!

Hai să ne uităm. A jucat Mihăilă și a jucat Man. Man a dat gol și e un jucător cu experiență mare, chiar dacă nu putea să alerge pentru că n-are ritm. M-am uitat și la Mihăilă la meciul cu Bosnia. Nu mi-a plăcut! Ți se pare că a făcut ceva bun? În primul rând, n-a alergat nici înapoi. L-a lăsat singur pe Eissat tot timpul. Nici măcar nu l-a interesat, venea înapoi într-un 1/4. Ce e asta? Nu simți jocul? Dacă vezi că ăla e singur... Eissat a fost lăsat singur de nu mai știa de el.

La golul al doilea, din corner, eu cred că Mihăilă l-a avut în marcaj pe Muharemovic. A plecat de lângă el și nici măcar nu s-a mai uitat. Cel care a marcat era în marcaj cu el", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.

FOTO Cum l-a pierdut Mihăilă din marcaj pe Muharemovic