EXCLUSIV „E clar că Burcă face parte din generația veche!” Ionuț Rada, despre fundașii convocați de Gică Hagi

„E clar că Burcă face parte din generația veche!” Ionuț Rada, despre fundașii convocați de Gică Hagi Nationala
Iulian Stoica
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Ionuț Rada a vorbit despre strategia lui Gică Hagi de la echipa națională.

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Ionut Radaandrei burcaEchipa Nationala
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Ionuț Rada, analiză asupra fundașilor convocați de Gică Hagi

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Sport.ro a purtat un dialog cu Ionuț Rada despre jucătorii echipei naționale. Fostul internațional e de părere că Gică Hagi va încerca să implementeze, așa cum a făcut-o mereu în carieră, un joc ofensiv.

Întrebat dacă defensiva poate fi principalul atu al selecționerului, Ionuț Rada a expus că există în prezent foarte multe soluții. Jucătorul cu două prezențe la prima reprezentativă a transmis că Andrei Burcă face parte deja din generația veche, iar din urmă ar trebui să vină noi fundași de valoare.

„Gică Hagi este un antrenor care propune tot timpul un joc ofensiv, un joc prin care își dorește posesia. Sunt și eu curios să văd exact ce abordare va avea, pentru că chiar dacă se întoarce la echipa națională, este un alt context. E clar că de la jucătorii care se întorc, precum Răzvan Marin, Nicolae Stanciu sau Dennis Man, așteptăm cel mai mult. Vreau să văd și în apărare cum se vor descurca, dar îmi doresc în primul rând să văd un spirit de echipă. Atâta timp cât spiritul de echipă există, automat și jocul va avea de câștigat.

(n.r. - Poate fi apărarea principalul atu?) E clar că Burcă face parte din generația veche, cu care echipa națională s-a calificat la EURO. Coubiș vine din spate, ar putea fi cu Rus, de la Craiova, cuplul care să reprezinte echipa națională în următorii doi ani, alături de Drăgușin”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.

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Andrei burca conferinta romania 060625
Andrei Burcă / Sursa: Getty Images
020924 Andrei Burca
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
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