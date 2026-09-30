După 1-2 în Suedia, România a pierdut clar și meciul de acasă cu Bosnia, 2-4. Gică Hagi a fost aspru criticat că a lăsat în afara lotului cei mai buni jucători pentru meciul de pe Arena Națională, inclusiv selecționerul recunoscând că a greșit și că "am picat examenul".

Dănuț Lupu: "Rezultatul cu Bosnia nu e drastic. E echitabil"

Primele două meciuri oficiale ale lui Hagi după revenirea la națională au fost comentate și de Dănuț Lupu (59 de ani). Fostul internațional spune că rezultatele sunt normale, având în vedere strategia selecționerului, și explică unde crede că a greșit "Regele".

"Dacă stăm să ne gândim puțin la ceea ce și-a propus Gică, eu nu sunt dezamăgit. La ceea ce a vrut și a făcut el, era de înțeles că se va ajunge la rezultatele cu Suedia și Bosnia. Rezultatul cu Bosnia nu e drastic. De ce să fie? 4-2 e echitabil. Și Suedia mi-a dat impresia că, dacă voia să ne dea 4, ne dădea 4.

Eu am fost poate câteodată aspru cu Gică și l-am judecat mai diferit față de ceilalți. Când îl judecam eu diferit, toată lumea spunea că am eu ceva cu el, că sunt nebun. Dar văd că acum că toată lumea se ia de el, deci nu eram eu nebun acum 10 ani.

Cred că Gică a greșit pentru că n-a ținut cont de un lucru. Una e o echipă de club, alta e o națională. La club poți să convoci 40-50 de jucători și să faci o selecție. Din păcate, la echipa națională, n-ai timp de așa ceva. Mi-e groază să mă gândesc că vom pierde și cu Polonia, și cu Suedia acasă. Dacă terminăm pe locul 3-4, va fi foarte greu să ne mai calificăm la European", a spus Dănuț Lupu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.