După 1-2 în Suedia, România a pierdut clar și meciul de acasă cu Bosnia, 2-4. Gică Hagi a fost aspru criticat că a lăsat în afara lotului cei mai buni jucători pentru meciul de pe Arena Națională, inclusiv selecționerul recunoscând că a greșit și că "am picat examenul".
Dănuț Lupu: "Rezultatul cu Bosnia nu e drastic. E echitabil"
Primele două meciuri oficiale ale lui Hagi după revenirea la națională au fost comentate și de Dănuț Lupu (59 de ani). Fostul internațional spune că rezultatele sunt normale, având în vedere strategia selecționerului, și explică unde crede că a greșit "Regele".
"Dacă stăm să ne gândim puțin la ceea ce și-a propus Gică, eu nu sunt dezamăgit. La ceea ce a vrut și a făcut el, era de înțeles că se va ajunge la rezultatele cu Suedia și Bosnia. Rezultatul cu Bosnia nu e drastic. De ce să fie? 4-2 e echitabil. Și Suedia mi-a dat impresia că, dacă voia să ne dea 4, ne dădea 4.
Eu am fost poate câteodată aspru cu Gică și l-am judecat mai diferit față de ceilalți. Când îl judecam eu diferit, toată lumea spunea că am eu ceva cu el, că sunt nebun. Dar văd că acum că toată lumea se ia de el, deci nu eram eu nebun acum 10 ani.
Cred că Gică a greșit pentru că n-a ținut cont de un lucru. Una e o echipă de club, alta e o națională. La club poți să convoci 40-50 de jucători și să faci o selecție. Din păcate, la echipa națională, n-ai timp de așa ceva. Mi-e groază să mă gândesc că vom pierde și cu Polonia, și cu Suedia acasă. Dacă terminăm pe locul 3-4, va fi foarte greu să ne mai calificăm la European", a spus Dănuț Lupu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.
Lupu: "Dacă Hagi nu ia niciun punct, nu cred că va mai dori el să rămână / Hagi a fost lăsat să pice acest examen"
Fostul campion cu Dinamo și Rapid crede că Hagi "a fost lăsat să pice examenul" cu Bosnia, sugerând că selecționerul a fost încurajat de cei din Federație să lase în afara lotului numele grele.
"El încearcă să le spună că sunt cei mai buni, că se poate, dar de la lucrul ăsta și până să lucrezi tactic cu o echipă e foarte greu. Eu cred că îți trebuie timp. Ca să formezi o echipă, îți trebuie 3-6 luni. La echipa națională nu te lasă nimeni. Sau, dacă te lasă, termini pe locul 4.
Problema mea știți care e? De ce a fost lăsat să pice acest examen? El a fost lăsat să pice examenul! Nu cumva lumea a și vrut să pice acest examen? Dacă oricare alt antrenor venea la echipa națională și ar fi spus că vrea să facă acest lucru, în secunda unu era dat afară! Mi-e greu să cred că l-ar fi lăsat să facă experimente pe Rădoi, Mutu sau oricare altul. Nu știu de ce l-au lăsat, nu știu ce plan au avut, dar e păcat de el.
Dacă vom pierde și cu Polonia, știm foarte bine că suporterii români nu prea au răbdare. Nici nu vreau să mă gândesc că nu vom reuși să facem niciun punct din astea două meciuri. Cu toate că am fost contra lui Hagi mereu, de data asta chiar mi-ar părea rău pentru el", a mai spus Lupu.
În final, Lupu a avansat un scenariu dezastruos pentru Gică Hagi, unul în care mandatul său la echipa națională s-ar încheia încă din noiembrie, după ultimele meciuri din Liga Națiunilor.
"Tu crezi că că va mai rămâne dacă nu va reuși să ia niciun punct? Eu nu cred că își va mai dori nici el să rămână", a mai spus Lupu.