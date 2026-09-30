Polonia - România, decisiv! Selecționerul poate fi demis

Polonia - România, decisiv! Selecționerul poate fi demis Nations League
SPORT.RO
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După două eșecuri la rând, România se duelează vineri cu Polonia, în runda a treia din Nations League.

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RomaniaPoloniaNations LeagueJan Urban
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Tricolorii au debutat cu un eșec suferit în fața Suediei, la Solna, scor 1-2, iar, apoi, naționala lui Hagi a pierdut în fața Bosniei pe Arena Națională, scor 2-4.

Selecționerul Poloniei poate fi demis după meciul cu România

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Naționala României ocupă ultima poziție în Grupa 4 din Liga B a Nations League, însă nici Polonia nu stă mult mai bine. Polonezii au obținut un singur punct în primele două meciuri.

Reprezentativa pregătită de Jan Urban a debutat cu o remiză cu Bosnia, scor 0-0, iar, mai apoi, a pierdut drastic în fața Suediei, scor 1-3.

Se pare că nemulțumirile din rândul fanilor, dar mai ales din interiorul Federației Poloneze de Fotbal sunt din ce în ce mai mari, iar, potrivit Sport.pl, meciul cu România poate fi decisiv pentru soara selecționerului Jan Urban.

După ratarea calificării la Campionatul Mondial, polonezii sperau că naționala lui Lewandowski va arăta diferit în campania de Nations League, însă pare că nu s-au schimbat foarte mult lucruri, iar rezultatele nu îl ajută deloc pe Jan Urban.

Sursa citată scrie că atmosfera din cadrul federației poloneze este tensionată, iar Jan Urban ar putea fi demis în următoarea perioadă. Jurnalistul Piotr Wolosik susține că meciul cu România va fi decisiv pentru viitorul lui Urban, iar federalii polonezi ar avea deja un înlocuitor.

Antrenorul Urban, prin declarațiile sau rezultatele sale, îl irită și mai tare pe acest <<leu>>, în persoana președintelui federației, Cezary Kulesza. Dacă ar fi acoperit aceste scandaluri prin rezultate pe măsură... Pur și simplu toarnă gaz pe foc.

Jucătorii ar trebui să-și dea seama că, dacă își doresc să continue cu acest antrenor, atunci meciul cu România este un fel de <<a fi sau a nu fi>>, pentru că, în curând, antrenorul Urban ar putea ajunge în aceeași situație în care s-a aflat Michal Probierz”, a scris Wolosik.

Se pare că cei din conducerea Federației Poloneze de Fotbal sunt deciși să îl promoveze la prima reprezentativă pe Jerzy Brzczek, selecționerul naționalei U21, în cazul în care Polonia va pierde în fața României, iar Urban va fi demis.

De câteva luni există această narațiune potrivit căreia se pregătește revenirea lui Jerzy Brzeczek, care se descurcă foarte bine la naționala U21. Se spune că este pregătit să-l înlocuiască pe Urban. Cu siguranță, este o variantă posibilă.

Iar, rămânând în registrul teoriilor conspiraționiste: se spune că Brzeczek ar fi avut o ofertă pentru a prelua echipa Widzew, dar nu a acceptat propunerea pentru că îl așteaptă postul de selecționer”, a continuat jurnalistul.

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