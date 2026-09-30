Pentru prima dată după o pauză de mai bine de 18 ani, Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată la un meci al Portugaliei. Inițial, starul de la Al Nassr i se transmisese de către selecționerul Jorge Jesus că va fi menajat la Oslo, iar ulterior că ar urma să fie folosit aproximativ 30 de minute.

"Discuție pozitivă" între Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus, după ce fotbalistul a rămas pe bancă în ultimul meci

Trimis la încălzire, Cristiano Ronaldo nu a mai fost introdus pe teren. Jorge Jesus a explicat după meci că scorul de pe tabelă l-a determinat să nu îl mai introducă pe veteranul naționalei.

Vizibil nemulțumit, Cristiano Ronaldo a plecat direct la vestiare după fluierul final al partidei, fără să mai salute fanii portughezi care s-au deplasat la Oslo. Pe fondul acestor nemulțumiri, CR7 nici măcar nu s-a mai antrenat de atunci, scrie A Bola, care a explicat că atacantul a făcut doar câteva exerciții în sala de forță.

Acum, presa portugheză anunță că Jorge Jesus a avut o discuție cu Cristiano Ronaldo, marți seară, la hotelul unde este cazată naționala Portugaliei.

"Potrivit informațiilor obținute de ziarul nostru, discuția dintre selecționer și căpitanul echipei a decurs bine și a lăsat o impresie pozitivă, care ar putea contribui la depășirea atmosferei tensionate instalate după meciul cu Norvegia", a mai scris A Bola.

A intervenit și președintele Federației pentru "o ședință de urgență"

Pentru a evita escaladarea tensiunilor, Pedro Proenca (55 de ani) a intervenit și el. Deși nu avea planificată deplasarea în Danemarca, președintele Federației Portugheze de Fotbal a mers și el la Copenhaga pentru "o ședință de urgență" în care să lămurească situația lui Cristiano Ronaldo.

Joi seară, de la ora 21:45, Portugalia va înfrunta Danemarca, pe Parken din Copenhaga. Trei zile mai târziu, duminică, lusitanii vor disputa ultimul joc din această acțiune, cu Norvegia, pe teren propriu.