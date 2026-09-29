Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Cristi Pulhac, sincer despre viitorul lui Gică Hagi la echipa națională.

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 29 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Robert Niță.

La scurt timp după meci, Gică Hagi a lăsat un semn de întrebare: rămâne sau nu la echipa națională. După ce conferința selecționerului a rulat în emisiunea VOYO SPORT LIVE, Cristi Pulhac a transmis că a fost o reacție la cald și că tehnicianul nu a vrut să spună că pleacă de la prima reprezentativă.

Fostul internațional a ținut să aprecieze faptul că Gică Hagi și-a asumat eșecurile cu Suedia și Bosnia, în condițiile în care nu mulți antrenori își fac „mea culpa” după decizii eronate.

„E o reacție de după meci... Nu trebuia să vorbească atât de mult. A zis că trebuie să doarmă o noapte, ca să nu facă declarații greșite. Faptul că și-a asumat cum a gândit această campanie...

Rar am întâlnit ca un antrenor să își asume anumite decizii și rezultate. Strategia pe care a avut-o nu a fost bună, nu a funcționat și și-a asumat toate rezultatele”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.