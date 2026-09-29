VIDEO EXCLUSIV Pleacă Gică Hagi după România - Bosnia 2-4?! Cristi Pulhac a dat răspunsul pe loc

Pleacă Gică Hagi după România - Bosnia 2-4?! Cristi Pulhac a dat răspunsul pe loc Nationala
SPORT.RO
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Cristi Pulhac a vorbit despre viitorul lui Gică Hagi la echipa națională.

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Cristi PulhacGica HagiRomaniavoyo sport live
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Cristi Pulhac, sincer despre viitorul lui Gică Hagi la echipa națională.

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 29 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Robert Niță.

La scurt timp după meci, Gică Hagi a lăsat un semn de întrebare: rămâne sau nu la echipa națională. După ce conferința selecționerului a rulat în emisiunea VOYO SPORT LIVE, Cristi Pulhac a transmis că a fost o reacție la cald și că tehnicianul nu a vrut să spună că pleacă de la prima reprezentativă.

Fostul internațional a ținut să aprecieze faptul că Gică Hagi și-a asumat eșecurile cu Suedia și Bosnia, în condițiile în care nu mulți antrenori își fac „mea culpa” după decizii eronate.

„E o reacție de după meci... Nu trebuia să vorbească atât de mult. A zis că trebuie să doarmă o noapte, ca să nu facă declarații greșite. Faptul că și-a asumat cum a gândit această campanie... 

Rar am întâlnit ca un antrenor să își asume anumite decizii și rezultate. Strategia pe care a avut-o nu a fost bună, nu a funcționat și și-a asumat toate rezultatele”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Declarațiile lui Gică Hagi

„Cu mine, fără mine, România trebuie să facă rezultate. Să obțină calificări! (Ce înseamnă acest lucru? Vă gândiți să plecați?) Nu vreau să speculăm! Lăsați-mă să dorm o noapte!

Apoi o să vă zic, eu am avut mereu o relație bună cu voi și din când în când vin și spun lucruri. Planificarea a fost proastă! Eu n-am trecut examenul. Vedem ce se întâmplă”, a spus Gică Hagi la conferința de presă susținută la finalul meciului cu Bosnia.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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