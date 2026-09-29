Ignorat de Gică Hagi, Marius Corbu a atins cel mai înalt punct al carierei

Ignorat de Gică Hagi, Marius Corbu a atins cel mai înalt punct al carierei Nationala
SPORT.RO
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Marius Corbu este pe val la Ferencvaros.

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Marius CorbuGica HagiEchipa Nationala
Din articol

Gică Hagi a ales să convoace 33 de fotbaliști pentru acțiunea primei reprezentative din UEFA Nations League. Totuși, selecționerul a lăsat acasă, spre nemulțumirea suporterilor, doi dintre cei mai în formă jucători: Ianis Stoica și Marius Corbu.

Ignorat de Gică Hagi, Marius Corbu a atins cel mai înalt punct al carierei

Ferencvaros este cea mai în formă echipă din Ungaria, clubul având cinci meciuri consecutive fără înfrângere în confruntarea internă. Totodată, formația la activează Marius Corbu impresionează și în Europa League, competiție în care a adunat toate punctele puse în joc din duelul cu Celtic.

Unul dintre motivele formei excelente este și Marius Corbu. Românul are trei goluri marcate în startul de sezon, iar performanțele îl recomandau pentru o convocare la prima reprezentativă.

Lăsat acasă de Gică Hagi pentru meciurile din UEFA Nations League, Marius Corbu a primit o veste importantă. Experții de la Transfermarkt au decis să îi actualizeze cota de piață, iar acum valoarea atacantului atinge 1,7 milioane de euro.

În urma deciziei luate de specialiști, românul a atins cea mai importantă valoare din carieră. Înainte de actualizare, Marius Corbu era cotat la 1,2 milioane de euro, creșterea fiind de 500.000 de euro.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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