Florinel Coman ar putea să o părăsească pe Al-Gharafa în această vară, cu un an înainte de terminarea contractului său.

MM Stoica a vorbit despre o posibilă revenire a fotbalistul de 28 de ani la FCSB.

Ce decizie va lua Florinel Coman

Florinel Coman nu a impresionat la formația din Qatar, astfel că a jucat destul de puțin în ultimul sezon la Al-Gharafa și este hotărât să plece înainte să i se încheie contractul în iunie 2027.

Cu toate acestea, o revenirea la FCSB pare că nu este plauzibilă în acest moment, pentru că Florinel Coman își dorește să semneze tot cu o formație din afară, conform as.ro.

Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.

În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

MM Stoica speră ca Florinel Coman să revină la FCSB

Așadar, în cazul lui Coman, rămâne de văzut doar în ce condiții se va despărți de Al-Gharafa. Pentru că în joc e o sumă uriașă, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Cert e că, dacă va obține rezilierea acordului pe cale amiabilă și va reveni în țară, Florinel va juca doar la FCSB. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, în cadrul intervenției sale, la Fanatik.

„Să vedem. Poate se întoarce Coman. Mai are un an de contract dar, dacă pleacă de acolo și nu pleacă în străinătate, pentru mine ar fi cea mai mare surpriză de când sunt în fotbal ca el să aleagă să meargă în România la altă echipă. Este al nostru. Dacă îl picturez în cap, îl picturez cu echipamentul de anul ăsta. E al nostru, nu are cum să meargă în altă parte. De câte ori a venit acasă, a venit la noi. Vine la meciuri. Se vede că îi e drag. E al nostru, e copilul nostru“, a spus Mihai Stoica.