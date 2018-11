Contra mai crede intr-o minune: "S-au mai vazut miracole in fotbal, Lituania poate incurca Serbia!" Prima reactie a selectionerului

ROMANIA 3-0 LITUANIA | Romania intalneste marti Muntenegru, in direct la PRO TV

Cosmin Contra, PRO TV: "Vreau sa felicit jucatorii pentru felul in care au abordat meciul. Am jucat din nou fara spectatori, e o stare tare nasoala sa joci cu tribunele goale."

"Am castigat pentru ca baietii au inteles ca trebuie sa aiba o alta atitudine. Am incercat sa surprind cu doi atacanti, cred ca ne-a iesit foarte bine. Mi-a placut cum au colaborat Keseru si Puscas impreuna, in general toti jucatorii au evoluat foarte bine. Bineinteles ca mai avem unele probleme cu pasele in spate, spre portarul nostru, sper sa le eliminam pe viitor."

"Am fost obligati sa facem multe schimbari in ultima perioada, din cauza accidentarilor in primul rand."

"La actiunea trecuta am ales sa il aduc pe Tamas, pentru experienta pe care o are. E clar ca Moti e si el un fundas cu multa experienta, dar nu neaparat la echipa nationala, mai mult la echipa de club. Dar azi a facut un meci foarte bun alaturi de Sapunaru."

"Am ales experienta, stiam ca echipa Lituaniei joaca cu mingi lungi."

"In Muntenegru putem obtine un rezultat de egalitate daca mergem sa castigam. Asta trebuie sa fie atitudinea."

"Minuni au mai fost in fotbal, e posibil si acum... Daca Lituania alearga asa cum a facut-o in seara asta, cine stie, de ce nu?!"

"Ianis a demonstrat toata saptamana la antrenamente ca s-a integrat bine, ma bucur foarte mult pentru debutul lui."