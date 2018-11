Nations League: ACUM LIVE: Serbia 2-0 Muntenegru, meci decisiv in grupa Romaniei! 19:00 Turcia - Suedia, 21:45 Italia - Portugalia

15:36

Meciurile zilei in Nations League



Liga A



21:45 Italia - Portugalia



Liga B



19:00 Turcia - Suedia



LIGA C



16:00 Serbia - Muntenegru

21:45 Albania - Scotia

21:45 Romania - Lituania



LIGA D



19:00 Azerbaijan - Insulele Feroe

19:00 Malta - Kosovo



