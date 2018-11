"Soc la conferinta de presa a lui Lucescu!" Romanul, la cea mare UMILINTA a carierei: ce i-au facut turcii

Echipa condus de Mircea Lucescu a pierdut dupa un penalty dictat de romanul Istvan Kovacs. Turcii, care au inregistrat trei infrangeri in patru partide, vor retrograda in Liga C din Nations League.

Jurnalistii turci nu l-au menajat pe Mircea Lucescu la conferinta de presa. Romanul a trait una dintre cele mai mari, daca nu cumva cea mai mare umilinta din cariera. Conferinta de presa a durat doar un minut, iar jurnalistii i-au adresat o singura intrebare. A fost forma lor de protest fata de rezultatele nationalei.

"Soc la conferinta de presa a lui Lucescu", scriu cei de la Fotomac. "Nu l-am intrebat nimic pe Lucescu pentru ca el are mereu o scuza pentru orice", a declarat Levent Tuzemen, unul dintre jurnalistii turci.