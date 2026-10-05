GALERIE FOTO Continuă greșelile în naționala lui Gică Hagi! Gyokeres a marcat din nou cu România

Continuă greșelile în naționala lui Gică Hagi! Gyokeres a marcat din nou cu România Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suedia a deschis scorul în fața României pe Arena Națională.

TAGS:
RomaniaSuediaNations LeagueViktor Gyokeres
Din articol

România lui Gică Hagi joacă ultimul meci din această pauză internațională și este căutarea primelor puncte după ce a înregoistrat trei înfrângeri în primele meciuri din Grupa 4 de Nations League.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 pentru Suedia, după ce Viktor Gyokeres a deschis scorul în minutul 13.

Gyokeres a marcat din nou în poarta României

  • Vlcsnap 2026 10 05 22h02m42s580
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto: Captură TV

România a începu rău meciul de pe „Arena Națională” cu Suedia și a primit gol înainte să treacă primul sfert de oră.

Stanciu a pierdut mingea la mijlocul terenului, iar Bergvall a recuperat ușor și a trimis mingea în bandă, de acolo Bernhardsson a centrat în careul României și l-a găsit pe Sebastian Nanasi. Jucătorul lui Strasbourg a trimis mingea în bară, iar Gyokeres a înscris cu poarta goală și a deschis scorul în minutul 13.

Echipele de start:

  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase.
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata
  • Selecționer: Gică Hagi

  • Suedia (4-4-2): Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres
  • Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson
  • Selecționer: Graham Potter
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan merge pe varianta unui diplomat. Luca Niculescu, desemnat premier al României
Nicușor Dan merge pe varianta unui diplomat. Luca Niculescu, desemnat premier al României
ARTICOLE PE SUBIECT
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis
Surprize uriașe în primul ”11” ales de Gică Hagi pentru România - Suedia + ce se întâmplă cu Ianis
Răzvan Marin, declarație în forță înainte de România - Suedia: ”Astăzi trebuie să trecem peste și să facem un meci bun”
Răzvan Marin, declarație în forță înainte de România - Suedia: ”Astăzi trebuie să trecem peste și să facem un meci bun”
Florin Manea, avertisment înainte de România - Suedia: „Avem timp să facem experimente?!”
Florin Manea, avertisment înainte de România - Suedia: „Avem timp să facem experimente?!”
Rodion Cămătaru a spus unde a greșit Gică Hagi înainte de România - Suedia: „Dacă eram selecționer, cu ăia jucam”
Rodion Cămătaru a spus unde a greșit Gică Hagi înainte de România - Suedia: „Dacă eram selecționer, cu ăia jucam”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
Pleacă Gică Hagi după România - Suedia? Răspuns fără ezitare în direct: „O mare dezamăgire”
ULTIMELE STIRI
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
Mihai Pintilii, invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la ”Fața la Joc!”, pe VOYO SPORT 1
Mihai Pintilii, invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la ”Fața la Joc!”, pe VOYO SPORT 1
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”
Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul

România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”



Recomandarile redactiei
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
România - Suedia 0-1, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții domină după ce au deschis scorul
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
Gică Hagi a explicat cum a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia: surpriza Ianis Hagi
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB
Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”
Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”
Mihai Pintilii, invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la ”Fața la Joc!”, pe VOYO SPORT 1
Mihai Pintilii, invitatul lui Costin Ștucan și al lui Cătălin Oprișan la ”Fața la Joc!”, pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League
A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League
CITESTE SI
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

stirileprotv Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!