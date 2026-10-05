România lui Gică Hagi joacă ultimul meci din această pauză internațională și este căutarea primelor puncte după ce a înregoistrat trei înfrângeri în primele meciuri din Grupa 4 de Nations League.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 pentru Suedia, după ce Viktor Gyokeres a deschis scorul în minutul 13.

Gyokeres a marcat din nou în poarta României