România lui Gică Hagi joacă ultimul meci din această pauză internațională și este căutarea primelor puncte după ce a înregoistrat trei înfrângeri în primele meciuri din Grupa 4 de Nations League.
La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 pentru Suedia, după ce Viktor Gyokeres a deschis scorul în minutul 13.
Gyokeres a marcat din nou în poarta României
Sursă foto: Captură TV
România a începu rău meciul de pe „Arena Națională” cu Suedia și a primit gol înainte să treacă primul sfert de oră.
Stanciu a pierdut mingea la mijlocul terenului, iar Bergvall a recuperat ușor și a trimis mingea în bandă, de acolo Bernhardsson a centrat în careul României și l-a găsit pe Sebastian Nanasi. Jucătorul lui Strasbourg a trimis mingea în bară, iar Gyokeres a înscris cu poarta goală și a deschis scorul în minutul 13.
Echipele de start:
- România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu, Olaru - Fl. Tănase.
- Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Eissat, T. Băluță, Cicâldău, Mihăilă, I. Hagi, Opruț, Screciu, Cîrjan, Moruțan, Strata
- Selecționer: Gică Hagi
- Suedia (4-4-2): Johansson - Beijmo, Smith, Lindelöf, Gudmundsson - Bernhardsson, Karlstrom, Bergvall, Nanasi - Zeneli, Gyokeres
- Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Svensson, Abraham, Bolin, Swdberg, Sema, Skoglund, Erikkson, Dahl, Larsson
- Selecționer: Graham Potter