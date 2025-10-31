Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

De când a ajuns la Al-Gharafa (Qatar), în august 2024, Florinel a dat de portughezul Pedro Martins (foto jos, 55 de ani). Și, în niciun moment, nu l-a convins pe acesta! De aceea, în februarie 2025, părțile au găsit soluția unui împrumut al lui Coman, la Cagliari. Dar cum Serie A s-a dovedit a fi o „pălărie“ prea mare pentru fotbalistul de 27 de ani, el a fost trimis înapoi, sub comanda lui Pedro Martins, în vară.

Florinel Coman descoperă că banii nu aduc mereu fericirea. Din contră! Pentru că, în cazul său, în loc să traverseze apogeul carierei sale din punct de vedere fotbalistic, fostul golgheter al FCSB-ului e la pământ.

Coman pierde echipa națională. Încă o dată!

Ghinionul lui Coman e că, la ora actuală, echipa merge foarte bine pe plan intern, fără el. Al-Gharafa e pe primul loc în Qatar Stars League și, în aceste condiții, șansele lui Florinel, de a-și câștiga locul în primul 11, sunt mici.

Problema e că antrenorul Pedro Martins îi distruge cariera lui Coman, atât la nivel de club, cât și la națională. Pentru că, marginalizându-l la Al-Gharafa, l-a și scos din circuitul primei reprezentative. Așa se explică faptul că ultima prezență a lui Florinel, sub tricolor, datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în care Coman a dat un gol și o pasă de gol.

De atunci, numărul selecțiilor lui Coman s-a blocat la 20. Și sunt șanse infime ca el să prindă partidele tricolorilor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H a preliminariilor CM 2026.

Explicația e simplă. Coman e pe lista lărgită a selecționerului Mircea Lucescu, așa cum a tot fost la ultimele acțiuni ale naționalei, însă n-are cum să fie convocat din cauza minutelor puține pe care le primește, la Al-Gharafa. Spre exemplu, în octombrie, românul a adunat 35 de minute pe teren! Și cum Al-Gharafa mai are două meciuri până să fie anunțat lotul României, în care e extrem de puțin probabil să-l vedem pe Coman, e clar că și acțiunile tricolorilor din noiembrie vor fi ratate de Florinel.

În aceste condiții, salvarea fostului golgheter al FCSB-ului ar veni, în ianuarie, odată cu redeschiderea perioadei de transferuri, când ar putea părăsi Al-Gharafa de care mai e legat prin contract până în iunie 2027.

