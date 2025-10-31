Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură
Când a semnat cu Al-Gharafa, Florinel Coman a plecat din țară din postura de golgheter al FCSB-ului, prezent mai mereu la acțiunile echipei naționale. Astăzi, fostul star al roș-albaștrilor e într-o cădere liberă.

Florinel Coman descoperă că banii nu aduc mereu fericirea. Din contră! Pentru că, în cazul său, în loc să traverseze apogeul carierei sale din punct de vedere fotbalistic, fostul golgheter al FCSB-ului e la pământ.

De când a ajuns la Al-Gharafa (Qatar), în august 2024, Florinel a dat de portughezul Pedro Martins (foto jos, 55 de ani). Și, în niciun moment, nu l-a convins pe acesta! De aceea, în februarie 2025, părțile au găsit soluția unui împrumut al lui Coman, la Cagliari. Dar cum Serie A s-a dovedit a fi o „pălărie“ prea mare pentru fotbalistul de 27 de ani, el a fost trimis înapoi, sub comanda lui Pedro Martins, în vară.

De atunci, „ruptura“ e mai mult decât evidentă. Ce s-a întâmplat, joi seara, a reconfirmat că, în viziunea tehnicianului portughez, Coman e un jucător de „umplutură“, la Al-Gharafa.

Coman pierde echipa națională. Încă o dată!

Ghinionul lui Coman e că, la ora actuală, echipa merge foarte bine pe plan intern, fără el. Al-Gharafa e pe primul loc în Qatar Stars League și, în aceste condiții, șansele lui Florinel, de a-și câștiga locul în primul 11, sunt mici.

Problema e că antrenorul Pedro Martins îi distruge cariera lui Coman, atât la nivel de club, cât și la națională. Pentru că, marginalizându-l la Al-Gharafa, l-a și scos din circuitul primei reprezentative. Așa se explică faptul că ultima prezență a lui Florinel, sub tricolor, datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în care Coman a dat un gol și o pasă de gol.

De atunci, numărul selecțiilor lui Coman s-a blocat la 20. Și sunt șanse infime ca el să prindă partidele tricolorilor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H a preliminariilor CM 2026.

Explicația e simplă. Coman e pe lista lărgită a selecționerului Mircea Lucescu, așa cum a tot fost la ultimele acțiuni ale naționalei, însă n-are cum să fie convocat din cauza minutelor puține pe care le primește, la Al-Gharafa. Spre exemplu, în octombrie, românul a adunat 35 de minute pe teren! Și cum Al-Gharafa mai are două meciuri până să fie anunțat lotul României, în care e extrem de puțin probabil să-l vedem pe Coman, e clar că și acțiunile tricolorilor din noiembrie vor fi ratate de Florinel.

În aceste condiții, salvarea fostului golgheter al FCSB-ului ar veni, în ianuarie, odată cu redeschiderea perioadei de transferuri, când ar putea părăsi Al-Gharafa de care mai e legat prin contract până în iunie 2027.

Florinel Coman, zero barat dar lider în Qatar! Câte secunde a jucat în ultimul meci
„El Loco“ Contra, răsplătit în Qatar: decizia arabilor, anunțată la televizor
Finalissima 2026, Spania - Argentina, se poate juca în Qatar!
Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre Cîrjan, Soro și Caragea
A oferit una dintre ratările sezonului! Emerllahu, ironic după meci: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”
CFR îngrozește: dezvăluirea lui Laurențiu Rus despre ce se întâmplă cu echipa
Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: ”Asta a fost răsplata pentru zilele grele”
Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!

Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute



Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV
Louis Munteanu, în lacrimi după prăbușirea cu Dinamo. Atacantul a cedat: "E dezastru!"
"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician
Edi Iordănescu, ofertat în aceeași zi în care s-a despărțit de Legia Varșovia. Ce echipă poate antrena
Dorința incredibilă a lui Gigi Becali: „Dacă nu ne prezentăm?” Cum s-a luat decizia la FCSB
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“
Premieră pentru Florinel Coman! Anunțul făcut de antrenor pe final de mercato
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
stirileprotv Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

stirileprotv Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

