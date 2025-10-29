Spania - Argentina poate avea loc pe Lusail Stadium

În 1985, Franța a învins Uruguayul (2-0), pe Parc des Princes din Paris (Franța). În 1993, Argentina s-a impus greu în fața Danemarcei (1-1, 5-4 d.l.d.), pe Estadio Jose Maria Minella (Mar del Plata, Argentina). La ediția din 2022, "La Albiceleste" a câștigat lejer contra Italiei (3-0), partida fiind găzduită de Wembley Stadium din Londra (Anglia).



Pentru confruntarea din 2026, Qatarul a depus o ofertă către ambele confederații, pentru a i se delega organizarea evenimentului pe Lusail Stadium (88.966 de locuri). Meciul va pune față în față Spania, câștigătoarea Euro 2024 (2-1 cu Anglia), și Argentina, deținătoarea Copa America 2024 (1-0 cu Columbia, după prelungiri).



Fotbalul din Qatar a avut o dezvoltare vertiginoasă, în ultimii ani

În ultimii ani, micuța țară din Orientul Mijlociu (11,581 km2 / 3.2 milioane de locuitori) a găzduit competiții fotbalistice importante, precum Cupa Mondială (2022), AFC Asian Cup (2011, 2023), Arab Cup (2021), AFC U23 Asian Cup (2024), CM U17 (2025), Supercupa Franței (2024,), Supercupa Italiei (2014, 2016), Club World Cup (2019, 2020) și Cupa Intercontinentală (2024).



De asemenea, cluburile Al Sadd, Al-Duhail, Al-Rayyan și Al-Gharafa au devenit forțe în AFC Champions League, echipa națională a câștigat AFC Asian Cup (2019, 2023), iar Qatar Sports Investments (QSi) a cumpărat Paris Saint-Germain, deține acțiuni la Sporting Braga și a fost aproape să preia West Ham United, în 2023.



Foto - Getty Images

