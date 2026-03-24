Montella, numit ca selecționer al Turciei în 2023

Un produs al școlii de fotbal italiene, Vincenzo Montella va fi un adversar pe măsura lui Mircea Lucescu. Acesta are 29 de meciuri pe banca Turciei, în care a înregistrat 16 victorii, 5 remize și 8 înfrângeri (55.17%), cu un golaveraj 53-41.

Managerul italian l-a înlocuit pe Stefan Kuntz în timpul preliminariilor și a reușit calificarea la Euro 2024, câștigând Grupa D (peste Croația, Țara Galilor, Armenia și Letonia). La turneul final, Turcia a terminat pe locul secund în Grupa F (la egalitate de puncte cu Portagalia, dar peste Georgia și Cehia), a trecut de Austria (2-1 / optimi de finală) și a pierdut partida cu Olanda (1-2 / sferturi de finală).

Ulterior, "Ay-Yildizlilar" au terminat pe poziția a doua Grupa B4 din Nations League 2024-2025 (după Țara Galilor, înaintea Islandei și Muntenegrului). În preliminatiile CM 2026, Turcia a făcut parte din Grupa E, unde a acumulat 13 puncte în 6 meciuri. A fost surclasată de Spania (16p), dar a fost mai bine clasată decât Georgia (3p) și Bulgaria (3p).

Montella a fost un atacant prolific și era poreclit "L'Aeroplanino"

Vincenzo Montella (51 de ani) este născut la Pomigliano d'Arco (Campania) și a jucat ca atacant pentru Empoli (1990-1995), Genoa (1995-1996), Sampdoria (1996-1999, 2007-2008), AS Roma (1999-2007, 2008-2009) și Fulham (2007). Are 20 de selecții și 3 goluri pentru naționala Italiei, cu care a participat la Euro 2000 și CM 2002.

Un atacant redutabil în Serie A timp de un peste un deceniu (374 meciuri, 167 goluri), acesta era poreclit "L'Aeroplanino" ("Micul Avion"), datorită staturii mici pentru un atacant (172 cm) și pentru că sărbătorea marcarea golurilor cu mâinile întinse, simulând aterizarea unui avion.

În palmaresul de jucător are Anglo-Italian Cup (1995-1996), Serie A (2000-2001), Supercoppa Italiana (2001), finala Euro 2000, Enzo Bearzot Award (2013), medalia Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (clasa 5 / 2000) și includerea în AS Roma Hall of Fame (2013).

Ca antrenor le-a pregătit pe AS Roma U15 (2009-2011), AS Roma (2011), Catania (2011-2012), Fiorentina (2012-2015, 2019), Sampdoria (2015-2016), AC Milan (2016-2017), FC Sevilla (2017-2018), Adana Demirspor (2021-2023) și naționala Turciei (2023-prezent). Ca antrenor a câștigat doar Supercoppa Italiana (2016).

Foto - Getty Images