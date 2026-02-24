În ultimele luni, situația lui Mircea Lucescu era incertă în vederea barajului, dar tricolorii au aflat recent că legendarul antrenor se va afla pe banca României. Acum a venit rândul turcilor să aibă emoții.

Vincenzo Montella: ”Sunt concentrat doar la baraj!”

În ultimele zile, Vincenzo Montella face turul țărilor din Europa pentru a-și vedea la treabă elevii înaintea meciului pe care Turcia îl va disputa împotriva României la barajul pentru Cupa Mondială.

Selecționerul Turciei a acordat un interviu pentru TuttoSport în care a vorbit despre șansele de a prelua o echipă de club din Italia. Recent s-a discutat despre posibilitatea ca acesta să ajungă pe banca celor de la AS Roma.

Răspunsul lui Montella a fost, însă, edificator. Nu se gândește deocamdată la o echipă de club și vrea neapărat să ajungă alături de Turcia la Campionatul Mondial.

”Ați scris totul despre ultimul telefon primit de mine, dar acum este deja de domeniul trecutului (n.r. contactele cu Roma pentru perioada de după plecarea lui Juric).

Am alte lucruri în minte, dar sunt încă tânăr, așa că este timp pentru toate. Acum sunt foarte fericit ca selecționer al Turciei și sunt concentrat doar la baraj. Vom face tot ce putem pentru a ajunge la Cupa Mondială”, a spus Vincenzo Montella, conform TuttoSport.