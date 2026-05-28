UEFAntasticii de la Steaua și Rapid se vor înfrunta la 20 de ani distanță după sfertul de finală din Cupa UEFA.

Steaua - Rapid se joacă în această seară, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf, în exclusivitate pe VOYO. Va fi un duel între jucătorii emblematici din urmă cu 20 de ani, care se înfruntau în semifinalele Cupei UEFA.

UEFAntasticii au ajuns la Arcul de Triumf. Duel Steaua - Rapid după 20 de ani

Steliștii și rapidiștii au ajuns pe Arcul de Triumf cu aproximativ două ore înaintea meciului care va fi arbitrat de Cristi Balaj și Alexandru Tudor.

Mai jos, imagini de colecție cu jucătorii antrenați în urmă cu 20 de ani, dar și astăzi, de Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu.

UEFAntasticii, la inspecția gazonului

  Uefantastici 30
UEFAntasticii, pe Arcul de Triumf

  Oprita uefantastici
Cum arată vestiarele celor de la Steaua și Rapid

  Vestiar steaua uefantastici 1
UEFAntasticii revin pe VOYO, azi, de la 20:00

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

  • Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
  • Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
  • Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
  • Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
  • Antrenor portari: Vasile Iordache
  • Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

  • Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
  • Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
  • Antrenor principal: Răzvan Lucescu
  • Antrenor secund: Marian Rada
  • Medic: Marian Dumitru
  • Maseur: Gică Păun
  • Magazioner: Cornel Mateiași
  • Team Manager: Mihai Stoica
  • Ofițer de presă: Cristi Costache
  • Director executiv: Constantin Zotta

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

