Românii se pregătesc de meciul ”de foc” de la Istanbul, în care vor întâlni o națională aflată în cel mai bun moment din ultimii mulți ani. Turcia are un lot evaluat la 460 de milioane de euro, mult peste cel al României, unde cel mai valoros jucător este Radu Drăgușin (20 de milioane de euro).
Dacă Mircea Lucescu a surprins convocând pentru această acțiune jucători precum Andrei Coubiș sau Cătălin Căbuz, Vicenzo Montella a ”replicat” cu un atacant aflat ”pe val” în Danemarca: Aral Șimșir (23 de ani) joacă pe postul de extremă stângă și ”rupe plasele” la Midtjylland.
Aral Șimșir, marea surpriză a lui Montella pentru Turcia - România
În acest moment, Șimșir este, de departe, cel mai în formă atacant pe care Montella îl va avea la dispoziție pentru acest meci. În acest sezon a marcat mai multe goluri de trei puncte pentru echipa sa de club, iar în total are 11 goluri și 18 assist-uri în toate competițiile, în 45 de partide!
Șimșir este un turc născut în Danemarca. Nu a jucat niciodată în Superlig și este crescut de Midtjylland, unde a fost promovat la prima echipă în 2021. Acum este la cel mai bun sezon în carierei, motiv pentru care cota sa de piață a ”explodat” și a ajuns la șase milioane de euro.
Montella nu a avut cum să-l evite pe Șimșir pentru această campanie de calificare la Campionatul Mondial și, chiar dacă atacantul lui Midtjylland va concura pentru postul de titular cu ”vedeta” Kenan Yildiz, decarul lui Juventus, acesta poate reprezenta o soluție bună și va avea, în premieră, șansa să-și arate calitățile în tricoul naționalei sale.
Toată cariera de până acum a lui Șimșir se leagă de fotbalul nordic. Midtjylland l-a mai împrumutat la Jerv și Lillestrom, în Norvegia, dar nu a vrut niciodată să-l cedeze. Mai devreme sau mai târziu, atacantul poate fi o soluție pentru ”granzii” din Turcia. Este și o țintă accesibilă, ținând cont de faptul că granzii din Superlig fac transferuri pe bani grei.
Din tabăra turcilor, cei mai valoroși jucători sunt Arda Guler (Real Madrid / 90 milioane euro), Kenan Yildiz (Juventus / 75 milioane euro), Ferdi Kadioglu (Brighton&Hove Albion / 30 milioane euro), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray / 26 milioane euro), Orkun Kokcu (Beșiktaș / 25 milioane euro), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce / 22 milioane euro) și Hakan Calhanoglu (Inter Milano / 22 milioane euro).
Lotul Turciei, selectat pentru play-off-ul CM 2026:
- PORTARI - Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
- FUNDAȘI - Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
- MIJLOCAȘI - Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
- ATACANȚI - Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)