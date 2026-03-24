Daniel Anghel
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turcia - România, meciul din semifinalele barajului de accedere la Campionatul Mondial din 2026, se va juca pe 26 martie.

TAGS:
Aral Şimşirturcia - româniaVicenzo MontellaTurciaMidtjylland
Din articol

Românii se pregătesc de meciul ”de foc” de la Istanbul, în care vor întâlni o națională aflată în cel mai bun moment din ultimii mulți ani. Turcia are un lot evaluat la 460 de milioane de euro, mult peste cel al României, unde cel mai valoros jucător este Radu Drăgușin (20 de milioane de euro).

Dacă Mircea Lucescu a surprins convocând pentru această acțiune jucători precum Andrei Coubiș sau Cătălin Căbuz, Vicenzo Montella a ”replicat” cu un atacant aflat ”pe val” în Danemarca: Aral Șimșir (23 de ani) joacă pe postul de extremă stângă și ”rupe plasele” la Midtjylland.

Aral Șimșir, marea surpriză a lui Montella pentru Turcia - România

În acest moment, Șimșir este, de departe, cel mai în formă atacant pe care Montella îl va avea la dispoziție pentru acest meci. În acest sezon a marcat mai multe goluri de trei puncte pentru echipa sa de club, iar în total are 11 goluri și 18 assist-uri în toate competițiile, în 45 de partide! 

Șimșir este un turc născut în Danemarca. Nu a jucat niciodată în Superlig și este crescut de Midtjylland, unde a fost promovat la prima echipă în 2021. Acum este la cel mai bun sezon în carierei, motiv pentru care cota sa de piață a ”explodat” și a ajuns la șase milioane de euro.

Montella nu a avut cum să-l evite pe Șimșir pentru această campanie de calificare la Campionatul Mondial și, chiar dacă atacantul lui Midtjylland va concura pentru postul de titular cu ”vedeta” Kenan Yildiz, decarul lui Juventus, acesta poate reprezenta o soluție bună și va avea, în premieră, șansa să-și arate calitățile în tricoul naționalei sale.

Toată cariera de până acum a lui Șimșir se leagă de fotbalul nordic. Midtjylland l-a mai împrumutat la Jerv și Lillestrom, în Norvegia, dar nu a vrut niciodată să-l cedeze. Mai devreme sau mai târziu, atacantul poate fi o soluție pentru ”granzii” din Turcia. Este și o țintă accesibilă, ținând cont de faptul că granzii din Superlig fac transferuri pe bani grei.

Din tabăra turcilor, cei mai valoroși jucători sunt Arda Guler (Real Madrid / 90 milioane euro), Kenan Yildiz (Juventus / 75 milioane euro), Ferdi Kadioglu (Brighton&Hove Albion / 30 milioane euro), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray / 26 milioane euro), Orkun Kokcu (Beșiktaș / 25 milioane euro), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce / 22 milioane euro) și Hakan Calhanoglu (Inter Milano / 22 milioane euro). 

Lotul Turciei, selectat pentru play-off-ul CM 2026:

  • PORTARI - Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI - Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • MIJLOCAȘI - Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI - Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!