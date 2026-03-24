Românii se pregătesc de meciul ”de foc” de la Istanbul, în care vor întâlni o națională aflată în cel mai bun moment din ultimii mulți ani. Turcia are un lot evaluat la 460 de milioane de euro, mult peste cel al României, unde cel mai valoros jucător este Radu Drăgușin (20 de milioane de euro).

Dacă Mircea Lucescu a surprins convocând pentru această acțiune jucători precum Andrei Coubiș sau Cătălin Căbuz, Vicenzo Montella a ”replicat” cu un atacant aflat ”pe val” în Danemarca: Aral Șimșir (23 de ani) joacă pe postul de extremă stângă și ”rupe plasele” la Midtjylland.

Aral Șimșir, marea surpriză a lui Montella pentru Turcia - România

În acest moment, Șimșir este, de departe, cel mai în formă atacant pe care Montella îl va avea la dispoziție pentru acest meci. În acest sezon a marcat mai multe goluri de trei puncte pentru echipa sa de club, iar în total are 11 goluri și 18 assist-uri în toate competițiile, în 45 de partide!

Șimșir este un turc născut în Danemarca. Nu a jucat niciodată în Superlig și este crescut de Midtjylland, unde a fost promovat la prima echipă în 2021. Acum este la cel mai bun sezon în carierei, motiv pentru care cota sa de piață a ”explodat” și a ajuns la șase milioane de euro.

Montella nu a avut cum să-l evite pe Șimșir pentru această campanie de calificare la Campionatul Mondial și, chiar dacă atacantul lui Midtjylland va concura pentru postul de titular cu ”vedeta” Kenan Yildiz, decarul lui Juventus, acesta poate reprezenta o soluție bună și va avea, în premieră, șansa să-și arate calitățile în tricoul naționalei sale.