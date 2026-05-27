Daniel Pancu a fost instalat oficial pe banca tehnică a celor de la FC Rapid București și a început deja să contureze noul staff pentru sezonul următor.

Geraldo Alves, „mâna dreaptă” a lui Daniel Pancu la Rapid

Fostul atacant al giuleștenilor a anunțat că primul om pe care îl aduce alături de el este Geraldo Alves, fost fundaș central al rivalei FCSB și actual membru în structura academiei Rapidului.

„Nu știu dacă vine preparatorul (n.r. Dragotă). M-am înțeles bine cu el, suntem printre singurele echipe care nu au avut accidentări musculare, ci doar pubalgii.

Mai am și un om care a lucrat cu mine la Rapid și Iași, acum e la Leganes în Spania, este secund și este pe metodologia spaniolă. Am variantele mele, dar trebuie să fie oameni care mă cunosc pe mine.

M-am hotărât și la Geraldo Alves, care va veni cu mine. El este la academie. Sistemul de bază va fi 4-2-3-1”, a spus Pancu la Digi Sport.

Geraldo Alves, în vârstă de 45 de ani, este un nume cunoscut în fotbalul românesc, cu experiență la FCSB, Petrolul și Astra Giurgiu. După retragere, a rămas în România și a început cariera de antrenor în cadrul academiei Rapidului.

Daniel Pancu are o singură dorință după ce a preluat-o pe Rapid: ”E momentul potrivit”

Miercuri, s-a perfectat despărțirea dintre Pancu și CFR Cluj și în aceeași zi a fost prezentat oficial la Rapid, club pe care l-a mai dirijat în urmă cu șase ani.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Daniel Pancu a evidențiat că Rapid, față de acum șase ani, este un club complet, cu condiții financiare și o infrastructură de top.

Antrenorul speră, așadar, să fie legitimat cât mai mult la Rapid și să aibă o perioadă încununată de succese. Rapid nu a mai câștigat titlul din 2003, când pe bancă stătea Mircea Rednic.

”E momentul potrivit. Rapid e un club complet în momentul de față. Suporteri a avut tot timpul, la fel și condiții financiare. Pe partea asta de infrastructură sunt în top, concurează cu patru-cinci echipe să câștige ceva important.

Sper să fie cât mai lungă perioada mea aici și să fie încununată de succese. (n.r. Care e mesajul tău pentru fani?) Uniți, suntem invincibili”, a spus Daniel Pancu pentru Pro TV și Sport.ro.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.