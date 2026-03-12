Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, este o prezență constantă pe stadioanele din țară mai ales în această perioadă, când barajul cu România bate la ușă. Joi seară, italianul va avea ocazia de a "spiona" și un tricolor.

Vincenzo Montella, în tribune la meciul lui Andrei Rațiu

Montella va asista la partida dintre Samsunspor și Rayo Vallecano, care se joacă în această seară, de la ora 19:45, în prima manșă din optimile de finală Conference League. La formația spaniolă este așteptat să apară Andrei Rațiu, unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României.

În comunicatul oficial al Federației Turce se precizează că Montella a stat de vorbă în ziua meciului cu Thorsten Fink, antrenorul german al lui Samsunspor, dar și cu căpitanul echipei, Zeki Yavru.

Având în vedere că Samsunspor nu obișnuiește să dea jucători la naționala de seniori a Turciei, este de așteptat ca Vincenzo Montella să îl urmărească în special pe Andrei Rațiu, adversarul de peste două săptămâni.