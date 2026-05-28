Meciul Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, va fi redat în exclusivitate pe VOYO, joi, pe 28 mai, de la ora 20:00.

Roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, actuala Europa League, după ce în faza „sferturilor” au eliminat-o pe Rapid.

Carlos nu s-a schimbat deloc: momentul în care le-a dat emoții roș-albaștrilor

Fostul portar al echipei roș-albastre a avut o ieșire spectaculoasă și totodată riscantă din poartă.

Carlos este cunoscut pentru gafele pe care le-a făcut atunci când a evoluat pentru echipa lui Gigi Becali, dar de această dată nu a avut probleme.

UEFAntasticii revin pe VOYO, azi, de la 20:00

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea

Carlos Fernandes și Cornel Cernea Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos

Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos Antrenor principal: Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea

Cătălin Necula și Dumitru Bolborea Antrenor portari: Vasile Iordache

Vasile Iordache Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă

Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja

Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja Antrenor principal: Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu Antrenor secund: Marian Rada

Marian Rada Medic: Marian Dumitru

Marian Dumitru Maseur: Gică Păun

Gică Păun Magazioner: Cornel Mateiași

Cornel Mateiași Team Manager: Mihai Stoica

Mihai Stoica Ofițer de presă: Cristi Costache

Cristi Costache Director executiv: Constantin Zotta

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.