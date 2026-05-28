- Steaua - Rapid se joacă în această seară, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf, în exclusivitate pe VOYO. Va fi un duel între jucătorii emblematici din urmă cu 20 de ani, care se înfruntau în sferturile de finală ale Cupei UEFA.
Romeo Stancu, transformare la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic Steaua - Rapid
Mulți dintre foștii fotbaliști de la Steaua și Rapid sunt în continuare într-o formă fizică excelentă. De la Nicolae Dică și Mirel Rădoi, din tabăra Stelei, până la Marius Măldărășanu sau Vasile Maftei, din tabăra Rapidului.
Există însă și câteva excepții. O transformare fizică notabilă este cea a lui Romeo Stancu (46 de ani), fostul mijlocaș de la Rapid.
"Băi, cine e aici? Nu cred așa ceva! Wow!", a exclamat moderatorul Costin Ștucan, la emisiunea Play On Sport, când a văzut cadrele de la antrenament cu Romeo Stancu.
Romeo Stancu a fost jucătorul celor de la Rapid în perioada 2005-2008. În sezonul UEFAntastic, mijlocașul a fost titular atât în dubla manșă cu Hamburg, din optimi, cât și în dubla manșă cu Steaua, din sferturi.
Echipa Stelei
- Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
- Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
- Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
- Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
- Antrenor portari: Vasile Iordache
- Preparator fizic: Marian Lupu
Echipa Rapidului
- Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
- Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
- Antrenor principal: Răzvan Lucescu
- Antrenor secund: Marian Rada
- Medic: Marian Dumitru
- Maseur: Gică Păun
- Magazioner: Cornel Mateiași
- Team Manager: Mihai Stoica
- Ofițer de presă: Cristi Costache
- Director executiv: Constantin Zotta
Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.