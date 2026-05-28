Steaua - Rapid se joacă în această seară, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf, în exclusivitate pe VOYO. Va fi un duel între jucătorii emblematici din urmă cu 20 de ani, care se înfruntau în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Romeo Stancu, transformare la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic Steaua - Rapid

Mulți dintre foștii fotbaliști de la Steaua și Rapid sunt în continuare într-o formă fizică excelentă. De la Nicolae Dică și Mirel Rădoi, din tabăra Stelei, până la Marius Măldărășanu sau Vasile Maftei, din tabăra Rapidului.

Există însă și câteva excepții. O transformare fizică notabilă este cea a lui Romeo Stancu (46 de ani), fostul mijlocaș de la Rapid.

"Băi, cine e aici? Nu cred așa ceva! Wow!", a exclamat moderatorul Costin Ștucan, la emisiunea Play On Sport, când a văzut cadrele de la antrenament cu Romeo Stancu.