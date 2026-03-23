Naționala Turciei continuă pregătirile pentru duelul decisiv cu România, programat pe 26 martie pe stadionul Beşiktaş Park. Ședința de pregătire condusă de Vincenzo Montella la baza sportivă de la Riva a fost deschisă presei în primele 15 minute, ocazie cu care s-au remarcat și câteva absențe importante. Merih Demiral și Zeki Çelik nu s-au antrenat alături de restul grupului, acuzând dureri fizice, în timp ce Deniz Gul nu s-a alăturat încă lotului turc.

Susținere inedită înaintea barajului

Atmosfera din lot a fost destinsă de vizita lui Koksal Bektaşoğlu, urmărit de peste 4 milioane de fani pe rețelele de socializare. Acesta a petrecut timp alături de fotbaliști, de antrenorul italian și de președintele federației, Ibrahim Haciosmanoglu, imaginile publicate ulterior strângând rapid mii de aprecieri.

„Astăzi inima ne este una, tricoul ne este unul. Să mă văd cu jucătorii valoroși ai echipei noastre naționale a fost o mare mândrie pentru mine. Toți sunt oameni sinceri, oameni frumoși... Dumnezeu să vă protejeze, sper să câștigați mereu pe teren, dar și în inimile noastre”, a transmis influencerul turc.