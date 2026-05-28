Steaua și Rapid, echipele care au scris istorie în sezonul 2005/2006 și s-au înfruntat în sferturile de finală din Cupa UEFA, se înfruntă din nou, la 20 de ani distanță.

Dani Coman a rezistat doar 5 minute pe teren la reeditarea Steaua - Rapid

Toate numele mari din 2006 sunt prezente pe "Arcul de Triumf", inclusiv antrenorii Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu. Nu toți jucătorii din urmă cu 20 de ani mai au posibilitatea acum să reziste 90 de minute pe teren.

Dani Coman, portarul Rapidului, a rezistat doar 5 minute pe teren. Schimbarea fusese stabilită încă de dinainte de meci cu Răzvan Lucescu, după ce actualul președinte al lui FC Argeș a acuzat probleme la nivelul umărului.

"Eu sunt mai puțin pregătit, sunt după o intervenție pe care am avut-o la umăr, dar voi juca și eu cinci minute. Fără plonjoane în seara asta, doar cu piciorul!", spunea Dani Coman, înainte de meci, pentru VOYO.

În locul lui Dani Coman, în poarta celor de la Rapid a intrat Mihai Mincă, un alt portar care a evoluat în sezonul UEFAntastic. Răzvan Lucescu a povestit înainte de meci un episod amuzant cu Mincă.

"Am mers pe ideea ca cei care au început acea competiție să înceapă și astăzi pe teren. Oricum, sunt toți și toți vor participa. Mincă mi-a reproșat. A zis: '20 de ani am așteptat să fiu și eu titular, iar azi vin aici și constat că tot nu sunt titular'. I-am adus aminte: 'Vezi că la Stuttgart tu ai fost titular, așa că ciocul mic!'", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat pentru VOYO.

Cum arată acum UEFAntasticii de la Steaua și Rapid

