Chipciu, declaratie INCREDIBILA! "Nu am votat niciodata. Daca ai mai multi bani, ti-e cam indiferent" Ce a spus de condamnarea lui Liviu Dragnea!

Fotbalistul a vorbit la revenirea in tara.

Alexandru Chipciu s-a intors in tara pentru reunirea lotului nationalei inaintea meciurilor cu Norvegia si Malta. Printre altele, mijlocasul a vorbit si despre alegerile europarlamentare.

Chipciu a dezvaluit faptul ca nu a fost niciodata la vot, insa s-ar fi dus la scrutinul de pe 26 mai daca ar fi avut ocazia. El a dezvaluit ca se va implica mai mult, pentru ca a simtit o schimbare in Romania.

"Spre rusinea mea nu am votat niciodata, fiindca am crezut ca lucrurile nu pot fi schimbate in tara niciodata pentru ca mi se parea ca toata lumea e la fel, dar acum, daca as fi avut posibiltitea sa merg la vot, m-as fi dus pentru ca eu cred ca va fi o schimbare si sper ca va fi o schimbare pentru oamenii care traiesc in Romania.

Daca esti fotbalist sau ai mai multi bani, ti-e cam indiferent ce se intampla in tara pentru ca tu esti intr-o bula, ca sa zic asa. Dar normal ar fi fost sa votez mereu si sa imi pese de oamenii din tara asta", a spus Alexandru Chipciu.

Chipciu, despre condamnarea lui Liviu Dragnea

Fotbalistul a vorbit si despre condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, spunand ca fiecare trebuie sa plateasca pentru greselile comise.

"Sincer, nu ma asteptam, dar daca a gresit si e adevarat, asta e viata. Pentru fiecare greseala, platesti la un moment dat si trebuie sa iti asumi lucrurile astea", a adaugat Chipciu.