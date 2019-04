"Nu-mi vine sa cred!" Reactia lui Chipciu dupa decesul trafic al lui Josef Sural, fostul capitan al Spartei Praga

Josef Sural a murit intr-un accident auto noaptea trecuta in Turcia.

Fostul capitan al Spartei Praga, Josef Sural, a murit noaptea trecuta cand micobuzul in care se afla s-a rasturnat. Soferul vehiculului ar fi adormit la volan, a anuntat presedintele clubului Alanyaspor, unde juca cehul Sural.

Sural s-a transferat in ianuarie de la Sparta Praga, unde era capitan, la Alanyaspor in Turcia. El si alti 6 colegi se intorceau cu un micobuz de lux din deplasarea de la Kayserispor. La Sparta, Sural a fost coleg cu Nicolae Stanciu, Alex Chipciu, Bogdan Vatajelu si Florin Nita.

"Imi pare foarte rau. Nu-mi vine sa cred", a postat Chipciu pe Facebook dupa ce a aflat de tragicul deces al fostului sau coleg.





Bogdan Vatajelu: Am crezut ca e o gluma!

Vatajelu a fost coleg timp de 2 ani cu Josef Sural la Sparta Praga.

"Cand am aflat dimineata, am crezut ca e o gluma, dar se pare ca nu a fost asa. Mai multe nu stiu, am inteles ca a fost un accident. Am fost colegi doi ani, ne-am inteles foarte bine, am si colaborat foarte bine cand am jucat impreuna si sunt mai mult decat afectat pentru ca a fost un baiat cu care m-am inteles excelent. A fost capitan la putin timp dupa ce s-a retras Lafata. Era un baiat cu suflet mare, cu un caracter foarte curat. Chiar imi vine greu sa vorbesc despre asta", a spus Bogdan Vatajelu, pentru ProSport.