Josef Sural, fostul coleg al lui Stanciu, Nita si Chipciu, a MURIT in accident de microbuz. "Ambii soferi au adormit!"

Cehul Josef Sural a murit intr-un accident tragic de microbuz in Turcia.

Josef Sural a plecat in ianuarie de la Sparta Praga la Alanyaspor din Turcia, iar noaptea trecuta si-a gasit sfarsitul intr-un accident tragic de microbuz. Potrivit sefului clubului Alanyaspor, ambii soferi din microbuz au adormit, iar vehicului s-a rasturnat. Erau 7 fotbalisti trimisi de Alanya spre Kayserispor cu o masina VIP. Cei 6 jucatori ramasi in viata au fost eliberati de medici cu rani minore. Sural a intrat in operatie si a decedat in cele in cele din urma a murit.

"A suferit fracturi multiple la piept, brate si picioare. Medicii au incercat sa opereasca hemoragia interna, insa din pacate nu s-a putut face nimic pentru el", scrie ziarul Fanatik din Turcia.



Ambii soferi au adormit!



Clubul Alanyaspor aranjaze un transport cu micobuz VIP pentru jucatorii sai. La 7 km de oras, soferul a adormit, iar microbuzul s-a rasturnat. Si celalalt sofer aflat in masina dormea.



"Potrivit informatiilor primite de la seful politiei, in ciuda faptului ca erau doi soferi in microbuz, ambii au adormit. Motivul accidentului este ca cei doi soferi dormeau", a declarat Hasan Cavusoglu, presedintele clubului Alanyaspor.

A jucat contra lui FCSB in cupele europene!

Josef Sural a jucat din 2016 pana in 2019 la Sparta Praga si a fost coleg cu Nicolae Stanciu, Florin Nita si Alex Chipciu. El a intalnit FCSB in preliminariile Champions League in vara lui 2016, cand romanii s-au impus cu 2-0 in Romaina, dupa 1-1 in Cehia. Sural a marcat golul Spartei.

Sural avea si 20 de selectii pentru nationala Cehiei si 1 gol marcat. El a jucat toate meciurile din grupa de la EURO 2016.