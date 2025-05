David Popovici îndeamnă românii să meargă la vot. Ce mesaj a transmis campionul olimpic

Popovici le-a adresat românilor mesajul în social media, într-un filmuleţ postat pe Instagram Stories şi pe Facebook.

“Salut. Nu cred că e greu de ghicit despre ce vreau să vorbesc cu voi. Am stat mult să mă gândesc dacă sunt pregătit pentru o astfel de expunere, iar răspunsul venea întotdeauna intuitiv: nu sunt singur în ţara asta şi îmi pasă. Aşa că mesajul meu este simplu: Ieşi la vot! Acum contează mai mult ca niciodată să-ţi foloseşti acest drept pentru viitorul nostru în ţara asta. Eu unul vreau să rămân în România, cel puţin pe parcursul carierei mele sportive. De asta sunt sigur. Pot face asta doar într-o Românie sănătoasă politic, care promite şi se străduieşte să facă.



Acum mulţi mă întreabă ce treabă am eu, ca sportiv, cu politica. Că poate ar trebui să îmi văd de bazinul meu şi să tac din gură. Pe cei care gândesc aşa îi salut. Însă vă spun doar un lucru: fiecare dintre noi are treabă cu politica, fie că e student, inginer, mecanic sau poet. Politica ne priveşte pe noi toţi, de la aerul pe care îl respirăm până la siguranţa pe care o simţim când mergem pe stradă. Mai am un singur lucru de spus, ceva ce am învăţat din experienţa mea de sportiv: pentru a câştiga o cursă trebuie în primul rând să te prezinţi. Acum nu e doar cursa mea, este cursa noastră. Mulţumesc că m-aţi ascultat până la capăt şi nu uitaţi: Ieşiţi la vot!”, spune David Popovici.