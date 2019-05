ULTIMA ORA | Sparta Praga renunta la Chipciu la finalul sezonului! Ce se intampla cu internationalul roman: unde va ajunge din vara

Belgienii au anuntat ce se va intampla cu Alexandru Chipciu.

Internationalul va pleca din vara de la Sparta Praga. Potrivit La Derniere Heure, gruparea din Cehia nu va activa clauza de cumparare a romanului.



Sparta considera ca pretul lui Chipciu este mult prea ridicat in comparatie cu evolutiile sale. Astfel, Chipciu va reveni la Anderlecht care va decide daca il va pastra sau il va imprumuta la alta echipa.



Chipciu, ajuns la 30 de ani, mai are contract cu Anderlecht pana in 2020.