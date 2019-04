Cutremur! Transferurile lui Stanciu si Chipciu, in vizorul politiei belgiene! 30 de anchetatori au descins astazi la Anderlecht!

Anchetatorii belgieni au luat la puricat toate transferurile facute de Anderlecht in ultimele sezoane! 30 de politisti au descins astazi la sediul clubului!

Aproximativ 30 de agenti de politie au efectuat o perchezitie, miercuri dimineata, la centrul de antrenament al clubului Anderlecht Bruxelles, in cadrul unei afaceri legate de spalare de bani, in cadrul transferurilor de jucatori, anunta presa belgiana.

Birourile Federatiei belgiene de fotbal au fost, de asemenea, vizitate de catre anchetatori, care au ridicat mai multe dosare.

Clubul Anderlecht nu a dorit sa faca deocamdata niciun comentariu legat de acest subiect, exprimandu-si doar dorinta de a coopera cu autoritatile judiciare.

Parchetul federal belgian, care coordoneaza aceasta ancheta, a precizat ca actiunea nu are legatura cu operatiunea "Maini curate", in curs de desfasurare in fotbalul belgian.

Conform radio-televiziunii belgiene, printre transferurile vizate de anchetatori se afla si cel al internationalului sarb Aleksandar Mitrovic, de la Anderlecht la Newcastle United, efectuat in 2015.

Anchetatorii s-au mai prezentat la clubul Anderlecht si in luna octombrie 2018, de aceasta data in cadrul operatiuni "Maini curate", care vizeaza agenti, arbitri si cluburi din prima liga belgiana.

Chipciu e inca jucatorul lui Anderlecht, Stanciu a fost vandut

In ultimii ani, doi jucatori romani au trecut pe la Anderlecht. Formatia belgiana a platit un total de aproximativ 13 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu si Alex Chipciu, pe care i-a transferat de la FCSB. Dupa ce au cucerit un titlu cu Anderlecht, cei doi au fost cedati. Stanciu a mers la Sparta Praga, apoi la Al Ahli, in timp ce Chipciu evolueaza sub forma de imprumut la Sparta.