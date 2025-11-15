Răzvan Burleanu, președintele FRF, a subliniat înaintea confruntării cu Bosnia și Herțegovina din această seară importanța partidei din preliminariile pentru CM 2026.

Cuvintele lui Răzvan Burleanu premergătoare duelului Bosnia - România

Burleanu a amintit că echipa națională are nevoie să termine grupa pe locul al doilea pentru a obține un baraj mai accesibil decât cel din Liga Națiunilor.

„În Bosnia jucăm o finală!”, a fost mesajul președintelui FRF premergător partidei, potrivit zf.ro, după care a continuat: „Ceea ce ne-am dori ar fi să terminăm pe locul doi în această grupă, pentru a avea un baraj mai accesibil”.

Optimismul lui Burleanu

Conducătorul FRF s-a arătat încrezător că tricolorii se vor prezenta într-o formă asemănătoare cu cea din jocul cu Austria.

„Sunt sigur că jucătorii noştri vor arăta o formă la fel de bună cum au arătat şi în meciul cu Austria. Amintiţi-vă că înainte de acel meci, dacă mi-aţi fi adresat această întrebare, ce urmează să facem în meciul cu Austria, v-aş fi spus că sunt încrezător că jucătorii noştri nu vor pierde. Probabil aceasta este opinia mea şi acum.

În acelaşi timp, ca urmare a traseului din Liga Naţiunilor, câştigând grupa şi fiind cea mai bună echipă din Liga C, avem deja barajul asigurat pentru martie 2026, barajul pentru Mondial. Deci, practic, eu vă invit să fim pozitivi şi optimişti, fiindcă în lipsa optimismului nu poţi construi absolut nimic”, a adăugat Burleanu.

România joacă azi, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un duel uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Partida are miză directă în Grupa H, acolo unde tricolorii încearcă să prindă locul 2, care duce la baraj în condiții favorabile obținute de elevii lui Mircea Lucescu în Liga Națiunilor.

