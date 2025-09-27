Când ceva nu e stricat, nu-l repara. Iată o zicală de care Federația Română de Fotbal (FRF) n-a auzit. Din păcate!

În mai toate țările din lume, cupa, competiția KO, implică trageri la sorți și meciuri eliminatorii, într-o manșă sau două, până când e desemnată echipa câștigătoare. La noi, în schimb, Cupa României a adoptat un format ciudat care generează anomalii. Exact cum Sport.ro a arătat aici, după tragerea la sorți de ieri.

Tătărușanu: „Sistemul clasic era mult mai interesant“

La FRF, contestatarii Cupei României, în formatul actual, sunt considerați niște cârcotași. Problema e că nici măcar foștii mari fotbaliști ai țării nu înțeleg ce a urmărit federația lui Burleanu, când a schimbat sistemul clasic al cupei.

Ciprian Tătărușanu (39 de ani), fost portar al naționalei cu 74 de selecții, cu prezențe la echipe precum AC Milan, Lyon sau Fiorentina, tocmai s-a arătat și el nedumerit de transformarea Cupei României.

„E ceva nou. Inedit mi se pare acest format al Cupei României. Eu așa ceva n-am prins. Fără meciuri eliminatorii. Înainte, fiecare meci era ca o finală. Acel format dădea o valoare şi o emoţie mult mai mare. Din punctul meu de vedere, era mult mai interesant, pentru că atunci când evoluai cu echipe mai mici dădeau totul şi se putea întâmpla orice“, a spus „Tătă“, potrivit Agerpres.

Ce înseamnă formatul „revoluționar“ al cupei?

Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cele mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare din play-off.

Partidele se vor disputa pe terenul formaţiei mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formaţiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală. Meciurile din faza grupelor vor avea loc pe 29 octombrie, 3 decembrie şi 17 decembrie, sferturile de finală vor avea loc pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.

Iată grupele ediției aflate în desfășurare:

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăviţa, CSM Slatina

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul, UTA, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj

Grupa C: Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, Sepsi, Csikszereda, CS Sporting Lieşti, CS Metalul Buzău

Grupa D: Dinamo (Superliga), CS Dinamo Bucureşti (Liga a II-a), Hermannstadt, Farul Constanţa, FC Botoşani şi Concordia Chiajna

