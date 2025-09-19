Fostul portar a povestit că Ioan Ovidiu Sabău, actualul antrenor al Universității Cluj, a fost contactat de Răzvan Burleanu pentru a prelua echipa națională, dar a oferit un răspuns negativ dintr-un motiv neașteptat: solidaritatea cu foștii săi colegi din "Generația de Aur".



Scena s-ar fi petrecut imediat după despărțirea de Edi Iordănescu, când FRF căuta un înlocuitor. Potrivit lui Prunea, prima propunere a lui Mircea Lucescu a fost Cristi Chivu, variantă respinsă categoric de președintele federației. "Lucescu a spus: 'Îl vreau pe Chivu'. Iar Burleanu a zis: 'Oricine în afară de ăsta'", a povestit Prunea la iAMSport.



Loialitate înainte de tot: "Nu-mi trădez colegii!"



În acest context, "Il Luce" l-a înaintat pe Ioan Ovidiu Sabău. Contactat de Răzvan Burleanu, tehnicianul lui "U" Cluj a declinat propunerea, invocând conflictul deschis dintre "Generația de Aur" și actuala administrație de la Casa Fotbalului.



Răspunsul său a fost tranșant, conform lui Prunea: "Îmi pare rău, eu nu-mi trădez colegii de generație!".



Fostul internațional a mărturisit că l-a sunat pe Sabău pentru a-i cere socoteală, în glumă, pentru decizia luată, asigurându-l că nimeni dintre foștii coechipieri nu s-ar fi supărat. "Eu i-am zis lui Neluțu de ce a zis așa. Fiecare are drumul lui în viață, crezi că eu mă supăram?", a încheiat Prunea.

