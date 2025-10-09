FOTO Cum a fost surprins Răzvan Burleanu înainte de România - Moldova

Cum a fost surprins Răzvan Burleanu înainte de România - Moldova
Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 21:00.

Razvan BurleanuRomaniaMoldova
România primește vizita Moldovei în primul meci oficial din palmaresul FIFA care se organizează la București. Partida dintre cele două reprezentative va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Faecbook Sport.ro.

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a plecat pe jos de la sediul FRF, care se află pe Sergent Șerbănică Vasile, și a traversat complexul până să ajungă la intrarea de la lojă de pe Arena Națională.

România - Moldova pregătește confruntarea României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 de duminică seară cu Austria. De la 21:45, tricolorii își joacă, dacă nu o carte importantă, poate ultima carte în calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada, prin preliminarii

Câte grade vor fi la România - Moldova și ce anunță meteorologii

România a fost zguduită de Ciclonul Barbara, cu vânt și o ploaie care a părut nesfârșită. Joi, la ora 18:00, scăpăm de codul galben, iar lucrurile se îndreaptă spre normalitate în Capitală.

La ora disputării partidei dintre România și Moldova, portalul de specialitate AccuWeather anunță 13 grade Celsius, cu rafale de vânt de 15 km/h. Cu o calitate a aerului slabă, vom avea parte de o umiditate de 85% la ora 21:00.

Până la sfârșitul partidei, cerul va fi predominant senin, fără nori prea mulți. Totuși, temperatura va coborî la 11 grade Celsius, iar recomandarea este ca suporterii naționalei care vor fi prezenți pe stadion să se îmbrace gros.

