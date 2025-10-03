Gigi Becali, derapaj în direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: "Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă"

Într-un sezon în care FCSB nu mai are soluții solide printre tinerii jucători, Gigi Becali este tot mai vocal în privința eliminării regulii U21. Auzind că și Andrea Mandorlini (CFR Cluj) sau Victor Angelescu (Rapid) au criticat recent regula impusă de Federație, omul de afaceri a îndemnat pentru organizarea unui vot printre echipele din Superliga.

Gigi Becali, jigniri la adresa lui Răzvan Burleanu și război cu FRF pe tema regulii U21



Extrem de furios, Gigi Becali l-a jignit pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe care l-a numit sclav.



"Dacă sunt mai multe voci împotriva regulii, hai să facem Adunare Generală la Ligă. Hai să facem organizat! Uite, acum nu mai joacă David Miculescu, care e de echipă națională, pentru că trebuie să joace jucătorul U21. Nu mai ajutăm echipa națională pentru că trebuie să scoatem jucătorii buni din teren. Facem Adunare Generală, semnăm toți 16, noi comandăm și obligăm Federația.



Noi suntem prea proști, idioți, sclavi! Cum să ne comanzi tu pe noi? Noi te-am pus pe tine (n.r - Răzvan Burleanu) să administrezi, nu să ne obligi pe noi! Băi, dar ce sclavi suntem. Suntem sclavi prin comportament. Așa suntem crescuți din comunism, sclavi, iar acum ne e frică. Eu n-am fost în viața mea sclav, indiferent unde am fost.



Ce putem face? Adunare Generală la Ligă, semnăm toate cluburile și zicem că nu mai vrem jucător U21, nu mai jucăm cu U21. Și scriem ca Federația să execute. Nu o rugăm, ci cerem să pună în executare. Execută pentru că tu ești sclavul, nu noi al tău. Bine, folosesc cuvântul sclav, să mă ierte, dar tu ne slujești nouă. Te-am pus și îți dăm salariu de sute de mii ca să slujești. Execută, bă!", a tunat Becali, la Fanatik.

