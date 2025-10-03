Gigi Becali, derapaj în direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: "Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă"

Gigi Becali, derapaj &icirc;n direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă Superliga
SPORT.RO
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, continuă să conteste regula U21 impusă de FRF la meciurile din Superliga și anunță că va încerca din nou să elimine prevederea din regulament.

Într-un sezon în care FCSB nu mai are soluții solide printre tinerii jucători, Gigi Becali este tot mai vocal în privința eliminării regulii U21. Auzind că și Andrea Mandorlini (CFR Cluj) sau Victor Angelescu (Rapid) au criticat recent regula impusă de Federație, omul de afaceri a îndemnat pentru organizarea unui vot printre echipele din Superliga.

Gigi Becali, jigniri la adresa lui Răzvan Burleanu și război cu FRF pe tema regulii U21

Extrem de furios, Gigi Becali l-a jignit pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe care l-a numit sclav.

"Dacă sunt mai multe voci împotriva regulii, hai să facem Adunare Generală la Ligă. Hai să facem organizat! Uite, acum nu mai joacă David Miculescu, care e de echipă națională, pentru că trebuie să joace jucătorul U21. Nu mai ajutăm echipa națională pentru că trebuie să scoatem jucătorii buni din teren. Facem Adunare Generală, semnăm toți 16, noi comandăm și obligăm Federația. 

Noi suntem prea proști, idioți, sclavi! Cum să ne comanzi tu pe noi? Noi te-am pus pe tine (n.r - Răzvan Burleanu) să administrezi, nu să ne obligi pe noi! Băi, dar ce sclavi suntem. Suntem sclavi prin comportament. Așa suntem crescuți din comunism, sclavi, iar acum ne e frică. Eu n-am fost în viața mea sclav, indiferent unde am fost.

Ce putem face? Adunare Generală la Ligă, semnăm toate cluburile și zicem că nu mai vrem jucător U21, nu mai jucăm cu U21. Și scriem ca Federația să execute. Nu o rugăm, ci cerem să pună în executare. Execută pentru că tu ești sclavul, nu noi al tău. Bine, folosesc cuvântul sclav, să mă ierte, dar tu ne slujești nouă. Te-am pus și îți dăm salariu de sute de mii ca să slujești. Execută, bă!", a tunat Becali, la Fanatik.

Becali a încercat să elimine regula U21 și în 2023, dar 7 cluburi s-au opus

În vara anului 2023, Gigi Becali s-a prezentat la sediul LPF înaintea unei Adunări Generale. Patronul de la FCSB spera să obțină din partea tuturor conducătorilor din Superliga voturi în favoarea inițiativei de eliminare a regulii U21, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

La acel moment, FC Voluntari, Oțelul Galați, Dinamo, Petrolul, UTA Arad, U Cluj și Rapid au votat contra propunerii lui Becali. Patronul de la FCSB îi numea "sclavi" pe cei care au votat împotriva eliminării regulii și "stăpâni" pe cei care au votat pentru.

"Voluntari m-a dezamăgit. Pandele e finul meu, dar e sclav. Poate să se supere, dar e tot sclav. E posibil ca Bălănescu să îl fi întrebat. O să vorbesc cu el să văd. 'Ești sclav? Tu, finul meu, ești sclav?'. Eu știu că finul meu e puternic, nu am fini sclavi. Cine este stăpân acolo e trădător și sclav! Să audă toată lumea la televizor", spunea Becali, în fața sediului LPF.

  • FCSB, FC U Craiova, CFR Cluj, FC Botoșani, Universitatea Craiova, FC Hermannstadt și Poli Iași votau în urmă cu doi ani pentru eliminarea regulii U21. Farul și Sepsi se abțineau.
