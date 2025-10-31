Federația Română de Fotbal a anunțat candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, pe Arena Națională din București.

FRF candidează pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029



Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League din 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao, scor 3-0. La 13 ani distanță, FRF încearcă să obțină un nou meci de gală.



"După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore.



Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României. Colaborarea strânsă la precedentele evenimente fotbalistice majore organizate la București garantează capacitatea de a furniza o experiență memorabilă pentru toți participanții la un astfel de eveniment pe Arena Națională", a transmis FRF.



Președintele Răzvan Burleanu transmite că România are capacitatea necesară pentru a găzdui un meci de un asemenea calibru.



"România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League", a transmis Răzvan Burleanu.

