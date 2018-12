Cea mai frumoasa fotbalista din Romania joaca in Statele Unite si i-a cucerit pe americani cu golurile ei

Arata bine, dar nu e iubita de fotbalist. E atacanta in nationala Romaniei si rupe plasele adverse.

Isabelle Mihail are 19 ani si evolueaza la echipa feminina de fotbal a Kent State University (KSU), din statul american Ohio. Universitatea are un program academic si sportiv de calitate, echipa sa fiind inscrisa in prima divizie a NCAA, unde are ocazia sa joace impotriva unor jucatoare de la alte universitati americane, care sunt si in echipa nationala a SUA.

A fost crescuta in orasul Kitchener, statul Ontario (Canada), de parintii sai, Petre si Lucia Mihail, plecati dupa Revolutie din Popesti-Leordeni, si mai are un frate geaman, Jeffery, si el un impatimit al fotbalului. Ca junioara a jucat pentru St. Mary's Secondary, fiind cea mai buna marcatoare a echipei in trei sezoane consecutive si castigand de tot atatea ori District 8 Championship. A trecut apoi la Kitchener Spirit 99, cu care a cucerit Ontario Cup Championship in 2014, 2015 si 2016, dar si Canadian National Championship, in 2014. Dupa inregimentarea in echipa colegiului american, a primit titlul Mid-American Conference All-Freshman Team, in 2017, si a fost desemnata de mai multe ori MAC Offensive Player of the Week.

Fosta componenta a nationalei U18, Isabelle a facut saltul, in 2016, la echipa de senioare a tarii noastre la turneul Balaton Cup, dupa ce l-a convins pe selectionerul Mirel Albon ca merita sa participe la calificarile pentru Euro 2017, insa o accidentare la genunchi a oprit-o atunci pe tanara jucatoare sa debuteze intr-un meci oficial pentru nationala mare.

Transferata de Olimpia Cluj, multipla campioana a Romaniei si formatia care domina de ani buni Superliga Nationala, in acelasi an, pentru a intari echipa in vederea UEFA Women’s Champions League, ea s-a accidentat la ligamente, chiar la ultimul meci jucat de clubul clujean in competitia europeana. Isabelle a debutat oficial pentru nationala noastra de senioare in acest an, in preliminariile Campionatului Mondial 2019, reusind poate cel mai spectaculos gol al anului, in partida cu Portugalia, incheiat 1-1.

In copilarie a mai practicat tenis, badminton si atletism, iar acum studiaza ca sa-si ia licenta in contabilitate sau afaceri.