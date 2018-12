Becali i-a dat mesaj lui Coman dupa meciul cu Viitorul! "Nu ma poate bate nimeni in Romania!" Declaratia razboinica a patronului FCSB

Florinel Coman a obtinut penalty-ul din care FCSB a marcat primul gol cu Viitorul lui Hagi.

FCSB a reusit sa invinga cu 2-0 Viitorul in meciul de la Pitesti. Pentru stelisti au marcat Florin Tanase, din penalty, si Lucian Filip.

Florinel Coman a fost unul dintre protagonistii echipei lui Dica. El a obtinul penalty-ul la faultul lui Ghita.

Dupa meci, Gigi Becali i-a scris lui Mbappe de Romania si a declarat ca are cea mai buna tripleta din Romania si ca nimeni nu il poate invinge atat timp cat Man, Tanase si Coman sunt la FCSB.

"Lui Florinel i-am dat un mesaj, nu pentru penalty, ci pentru atitudinea de pe teren. Eu am crezut in tripleta Man, Tanase, Coman, ca va fi cel mai tare atac pe care l-a avut in Romania, pentru ca sunt geniali. Daca el, Coman, va avea atitudinea de aseara, va ajunge mai tare decat Man! Cu Man, Tanase, Coman, nu ma poate bate nimeni in Romania!", declarat Becali la DigiSport.