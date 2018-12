Cum arata fotbalista care a marcat GOLUL ANULUI pentru nationala! L-a invins de doua ori pe Ianis Hagi! VIDEO

Isabelle Mihail le-a luat fata jucatorilor de la nationala.

Isabelle Mihail a castigat sondajul de pe site-ul FRF pentru reusita anului la nationalele Romaniei. Ea l-a invins pe Ianis Hagi atat in semifinale cat si in finala, jucatorul de la Viitorul fiind nominalizat cu doua reusite din preliminariile EURO U21.

Golul Anului 2018 a fost ales din 16 reusite ale mai multor echipe nationale, seniori, juniori si feminin, care au intrat intr-un sistem eliminatoriu (optimi, sferturi, semifinale, finala). Fiecare duel a putut fi votat timp de doua zile. Precedentele doua editii ale concursului, in 2016 si 2017, au fost castigate de Nicolae Stanciu.

In ultimul act, Isabelle Mihail l-a invins pe Ianis Hagi si al sau gol din corner contra Bosniei-Hertegovina U21, reusit in drumul spre EURO 2019. Componenta nationalei feminine a adunat 57 la suta dintre cele peste 2.900 de voturi validate. Finala competitiei este si cea care a adunat cele mai multe voturi. Clipurile prezentate pe toata durata concursului inedit au adunat, in decembrie, peste o jumatate de milion de vizionari pe pagina de Facebook a Echipei Nationale.