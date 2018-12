Surpriza uriasa: unde a ajuns Takayuki Seto! Samuraiul Astrei joaca acum in rosu si albastru 

In urma cu 2 ani, japonezul se lupta cu Roma lui Totti in Europa League, acum joaca impotriva lui Zelvia, Hollyhock si Vortis.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dupa ce si-a incheiat contractul cu Astra, Seto (33 ani in februarie) a semnat cu Ventforet Kofu. Clubul a fost infiintat in 1965, joaca pe un stadion de 17.000 de locuri, are culorile rosu si albastru si evolueaza in J2 League, liga secunda japoneza. Esalonul 2 al fotbalului nipon are 22 de echipe, primele 2 clasate promoveaza direct, urmatoarele 4 joaca turneul play-off (castigatoarea are baraj cu antepenultimul loc din prima liga), in timp ce ultimele doua echipe din clasament retrogradeaza direct. Dupa desfasurarea celor 42 de etape ale sezonului regulat, Ventforet Kofu s-a clasat pe locul 9, iar Seto, care a ajuns pe final de sezon, a prins doar 1 meci ca titular, fiind rezerva la inca trei partide. In sezonul trecut, la echipa sa au evoluat 4 brazilieni (Ferrugem, Eder Lima, Diego Goncalves si Junior Barros), restul lotului fiind format numai din japonezi.

Mijlocasul este nascut in Nagoya, un oras cu 2,3 milioane de locuitori (9,1 mil. cu zona metropolitana) din Regiunea Chubu, situat la 260 km de Tokyo. In aceeasi zona se gaseste si orasul Kofu (193.000 e locuitori), asezat la doar 160 km de Nagoya, locul unde locuieste toata familia lui Seto. De altfel, departarea de familie, cu zboruri de peste 10.000 km, a fost si motivul pentru care fotbalistul nu a mai acceptat sa isi prelungeasca contractul cu Astra Giurgiu si nici sa se gandeasca serios la celelalte 3 oferte din Liga 1 pe care le-a avut pe masa.

Japonezul a ajuns in Romania in 2007 si a semnat aici primul contract de profesionist. De-a lungul carierei, "Taka" a jucat doar la Astra Ploiesti / Astra Giurgiu (2007-2015, 2016-2018) si Osmanlispor (2015 / Turcia). In tricoul alb-negru a strans 386 de meciuri si 39 de goluri (in primele 3 ligi din Romania, Cupa Romaniei, Cupa Ligii si cupele europene). A cucerit titlul in Liga 1 (2015-2016), Cupa Romaniei (2013-2014) si Supercupa Romaniei (2014), fiind stranierul cu cele mai multe aparitii in prima liga romaneasca (263).

Intreaga poveste a lui Takayuki Seto o poti citi aici.