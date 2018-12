S-a ridicat ceata? :) Hagi, declaratii contradictorii la cinci zile distanta: Dragus, criticat dupa ce "crescuse de la zero la infinit"

Denis Dragus a fost "urecheat" de Hagi dupa prestatia din meciul cu FCSB.

Saptamana trecuta, Hagi s-a suparat cand a vazut ca jucatorii lui nu au fost premiati la Gala Fotbalului.

"Nu este corect fata de Dragus, de Baluta sau de Ianis. Mai exista vreun jucator in Romania care in sase luni a urcat de la zero la infinit, ca Dragus", a spus Hagi in urma cu cinci zile.

Dragus a avut o prestatie modesta, aseara, in meciul cu FCSB, si a fost criticat de Hagi.

"Dragus a incercat numai de unul singur, a arestat mingea si nu mai voia sa o dea si la ceilalti."

"Cred ca ar trebui sa ii dam lui o minge si inca una pe care sa o paseze cu ceilalti."

"Cum mi-a zis nea Ioji Bukkosi, cum eram eu la 12 ani, cand am debutat pe terenul mare la Farul si mi-a zis <<Bai, tu trebuie sa ai o minge pentru tine si una pentru altii>>."

"Asa si el acum, are 19 ani si sper sa inteleaga multe din meciul asta."

"Nu joaca cu echipa, nu joaca in stilul echipei. Asta inseamna indisciplina, nu avem cum sa toleram lucrul asta", a spus Hagi la conferinta de presa de dupa meciul cu FCSB.

FCSB a invins Viitorul cu 2-0 si s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR. Viitorul a picat pe 4, in urma Craiovei.